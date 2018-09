Politicienii, la „Țebea 2018”

În urmă cu 170 de ani, la Blaj, Avram Iancu era cel care aducea în prim-planul politicii vremii unitatea națională și lupta pentru interesele românilor, fiind unul dintre conducătorii marcanți ai Revoluției de la 1848.

La 170 de ani de la Revoluția Pașoptistă și la alți 100 de ani de la Marea Unire, politicienii arădeni par să se fi unit și ei în numele lui Iancu. Vorbim de manifestarea de la Țebea care are loc an de an la începutul lui septembrie și prin care se aduce un omagiu lui Avram Iancu – decedat pe 10 septembrie 1872. Deși manifestarea națională de la Gorunul lui Horia – locul lângă care este înhumat Avram Iancu, are loc an de an, politicienii – fie ei consilieri, parlamentari, sau chiar șefi de instituții, par să își manifeste într-o mai mare măsură spiritul național în anii electoali sau, de pildă, în acest an când toți aduc aminte de Marea Unire.

Impact vizual

În acest context, pe rețelele de socializare au apărut sute de fotografii de la Țebea, din partea tuturor formațiunilor politice. De la PNL la PSD, și nu numai, toți parlamentarii, șefii de filiale și membri simpli de partid au ținut să se pozeze cu însemnele naționale în piept și cu simbolurile unității pe care Avram Iancu le întruchipează. Nici Instituția Prefectului, Consiliul Județean, Primăria sau Inspectoratul Școlar nu au ratat momentul „Țebea 2018”.

Delegații electorale

E drept că an de an arădenii ajung la Țebea, dar dacă e să ne referim la amploarea delegațiilor, fără doar și poate atunci când vorbim de un an cu miză electorală sau un an cu potențial politic – cum este Anul Centenar, periplul de la Țebea e mult mai însemnat. Rămâne de văzut dacă în 2019, an electoral pentru România, delegațiile arădene vor fi și mai numeroase, sau dacă o dată cu trecerea Anului Centenar se va reveni la deplasările făcute… din obligație.