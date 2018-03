Politicul din subterană

Orgoliu ieftin, marţi, în CLM, pe tema parcării subterane din Piața Avram Iancu. Consilierii locali municipali ai PSD au decis să blocheze din nou proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a proiectului „Amenajare parcare subterană Piaţa Avram Iancu din Municipiul Arad”. Este penibil cu atât mai mult cu cât aleşii social-democraţi fac acest lucru pentru a patra oară!

În luna decembrie a anului trecut au blocat proiectul abţinându-se de la vot, iar în şedinţele CLM din ianuarie şi februarie au solicitat retragerea proiectului de pe ordinea de zi pentru că au o serie de neclarităţi în legătură cu acest subiect. Au trecut aproape patru luni de zile în care consilierii pesedişti aveau tot timpul din lume să-şi… clarifice neclarităţile şi să propună amendamente care să transforme proiectul de hotărâre exact în forma pe care şi-o doresc. Nu au făcut-o. Au preferat, din nou, să „sprijine” prin ne-susţinere proiectul care vizează parcarea din Piaţa Avram Iancu. Căci aşa spunea liderul grupului PSD-ALDE, Beniamin Vărcuş, în plenul CLM, despre proiect: „Reiterez sprijinul grupului PSD-ALDE pentru acest proiect, subliniez progresele care s-au realizat prin eforturile depuse atât de către grupul de consilieri, cât şi de către administraţie pentru găsirea celei mai bune soluţii pentru unul dintre – probabil – cele mai importante proiecte ale Aradului din această perioadă. Considerăm că mai sunt câteva aspecte de clarificat (…), sperăm să trecem peste aceste neclarităţi şi în acel moment vom putea vota acest proiect. Deocamdată considerăm prematur.”

Deşi proiectul de hotărâre vizează o simplă actualizare a studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a parcării, social-democratul Beniamin Vărcuş a enunţat neclarităţi din studiul de fezabilitate (care nu face obiectul proiectului de hotărâre, fiind votat deja).

Dorim sau nu dorim parcare?

„Acesta este un proiect vechi. Studiul de fezabilitate a fost aprobat în unanimitate de toate partidele. Şi nu a fost nicio problemă niciodată. Noi suntem aici nu pentru a analiza studiul de fezabilitate, deşi am fost de acord: s-a analizat studiul de fezabilitate, s-a discutat, am auzit şi părerea domnului consilier de la PSD… Noi astăzi votăm dacă vrem sau nu vrem să realizăm prin concesiune această parcare. Înaintaşii noştri au vrut toţi. Din anul 2002, în strategia municipiului Arad, se solicită această parcare. Aţi votat finanţarea studiilor de fezabilitate, iar astăzi discutăm de oportunitate. Astăzi vorbim de dorinţa de a avea o parcare subterană sau de dorinţa de a nu o avea. De aceea eu vă rog să votăm şi să dăm astfel posibilitatea cetăţenilor din zona centrală de a avea un astfel de obiectiv. Mai ales că aţi fost în unanimitate de acord cu studiul, aţi fost în unanimitate de acord cu concesiunea pe vechea lege. Suntem aici datorită faptului că s-a schimbat legea concesiunii şi trebuie să ne adaptăm noii legi: în loc de Legea X trebuie scris Legea Y” – a explicat primarul Gheorghe Falcă în şedinţa de marţi a CLM.

Sfetnicul

Aleşii social-democraţi au fost însă de neînduplecat. Chiar dacă s-a luat şi o pauză de aproximativ 20 de minute pentru formularea unor amendamente pe placul PSD… ei păreau că au o singură misiune: să facă ce trebuie făcut pentru ca proiectul privind parcarea subterană din Piaţa Avram Iancu să nu treacă! Desigur, nu există o explicaţie logică pentru justificarea unei astfel de misiuni. Dar sunt voci care susţin că unica explicaţie a atitudinii consilierilor PSD ar fi faptul că nu au primit undă verde de la Bucureşti pentru a vota acest proiect. S-a şi speculat, de altfel, că Beniamin Vărcuş ar fi vorbit de mai multe ori la telefon, în timpul şedinţei CLM, cu senatorul PSD Arad care, se pare, dictează (şi) în această chestiune. Iar cum acesta nu le-ar fi acordat permisiunea de a vota proiectul, social-democraţii au anunţat că pur şi simplu nu îl votează. Au invocat pretexte în care probabil nici ei nu cred şi, mai mult decât atât, au anunţat că nu au de gând să facă absolut nimic pentru a-i da proiectului de hotărâre forma pe care ei şi-o doresc!

(Non)argumentele PSD

Întrebat de Jurnal arădean/ Aradon în ce fel au căutat pesediştii, în ultimele patru luni, să-şi clarifice nedumeririle legate de proiect, Beniamin Vărcuş a spus: „Noi nu am venit cu clarificări pentru că noi am dorit să discutăm cu cei care au proiectat. Să vină dânşii! Noi nu suntem proiectanţii.” „Aţi făcut ceva pentru a vă întâlni cu cei care au proiectat?” – l-am întrebat pe liderul grupului PSD-ALDE. Iată răspunsul său: „I-am solicitat domnului primar să facă aceste diligenţe pentru că dânsul este iniţiatorul proiectului şi în această calitate trebuie să îşi asume şi acest lucru.” „Deci dumneavoastră aveţi nişte nemulţumiri şi vreţi să vi le rezolve primarul. E o fisură de logică” – am insistat. „Noi avem nişte nemulţumiri şi îl invităm pe domnul primar să facă diligenţele pentru a-i aduce pe proiectanţi. Nu noi am făcut proiectul, noi nu suntem proiectanţi. Vrem să vină proiectanţii în faţa noastră şi să le cerem împreună proiectanţilor soluţii pentru aceste probleme” – a insistat, la rându-i, Beniamin Vărcuş.

I-am amintit liderului social-democrat că aleşii trebuie să voteze doar oportunitatea concesionării parcării, nu studiul de fezabilitate. Iată-i replica: „Ni se spune că acest studiu de fezabilitate a fost votat de către Consiliul anterior. Eu şi majoritatea colegilor mei nu am făcut parte din acest Consiliu iar acesta este un motiv pentru care noi nu ne asumăm indicatorii tehnico-economici din studiul de fezabilitate.” Cum să combaţi un argument atât de solid?!

Proiectul, amânat din nou

În cele din urmă, aleşii au aprobat cu unanimitate două amendamente propuse de PSD (în urma negocierilor din pauză). Unul dintre ele prevede că „lucrările de amenajare a pieţei la cota zero nu sunt obligaţia concesionarului, nu fac obiectul contractului de concesiune de lucrări şi vor face obiectul unui concurs de soluţii la care vor participa reprezentanţi ai Ordinului Arhitecţilor şi al Urbaniştilor şi ai altor specialişti interesaţi”. Cel de al doilea amendament prevede că „în cadrul proiectului tehnic se va realiza accesul în parcarea subterană Piaţa Avram Iancu şi dinspre strada Tribunul Dobra.”

Dat fiind că aleşii PSD mai aşteaptă încă lămuriri, primarul Gheorghe Falcă a decis ca, după votarea celor două amendamente, proiectul de hotărâre să fie retras. Foarte probabil, după Paşti va avea loc o întâlnire cu „factorii implicaţi” pentru „a discuta neclarităţile legate de proiect”.

La cetăţeni!

Imediat după încheierea şedinţei CLM, Gheorghe Falcă a anunţat că are de gând să iniţieze o campanie de strângere de semnături „pentru a reuşi să-i convingem pe domnii consilieri de oportunitatea ca Aradul să aibă o astfel de parcare. Sper ca opinia publică să ne ajute şi, sub presiunea opiniei publice, să votăm un astfel de proiect.”