Polițist arădean numit erou, după ce a salvat o fetiță de la înec

Agentul a fost ajutat de un martor și de către un pompier. Cu toții au contribuit la salvarea vieții Mariei, care, în alte condiții, nu ar fi avut nicio şansă. Gestul lăudabil al celor trei a fost filmat. Un martor a spus că fetița a fost luată de curenții puternici ai râului: „A prins-o curentul și a dus-o, dar mă mir că a scăpat asta mai mică”. Un alt martor a descris curajul polițistului: „Polițistul ce a sărit… a sărit direct în apă, direct s-a băgat.”

Eroul zilei este agentul principal Marius Ţîrle, de 32 de ani, este polițist la Inspectoratul de Poliție Județean Arad, în cadrul Biroului de Ordine Publică din anul 2012, fiind absolvent al Școlii de Agenți de Poliție Septimiu Mureșan Cluj Napoca. El a sărit în apele învolburate ale Mureşului pentru a salva o fetiță de 11 ani, care era pe cale să se înece. Agentul de la Ordine Publică a sărit instinctual în apă, în momentul în care fetița stătea, speriată, în mijlocul apei, ținându-se cu disperare de o bucată de fier pe care numai Dumnezeu a oprit-o acolo. „A fost un gest spontan, înainte de toate sunt și eu părinte, mă gândesc că orice părinte ar fi făcut la fel”, a spus polițistul arădean despre gestul său.

Ajutor

Polițistul a fost ajutat de un cetățean care se afla în zonă și de către un pompier, care a mers la fetiță cu frânghia, pentru a le asigura ieșirea din apă, în siguranță. „Mai era un domn acolo și mi-au cerut sprijinul și am intrat și eu în apă și am mers, am scos fetița și ne-au ajutat și colegii de la ISU”, a povestit polițistul.

„Eu am venit cu mașina și le-am adus frânghia și cangea și împreună cu domnul polițist am scos fetița afară”, a completat pompierul Narcis Aurelian Banciu, pultonier ajutant şef în cadrul Detaşamentul de Pompieri Arad.

Agentul principal Marius Țîrle a povestit ce a văzut la momentul sosirii: „Am văzut fetița, se ținea de o bară metalică în mijlocul râului Mureș, m-am dezbrăcat de hainele de serviciu, m-am deplasat încet spre ea, am ajuns la ea, m-a prins de mână, am luat-o în brațe. Era greu să mă întorc pentru că era debitul mare, iar în acel moment a venit colegul de la pompieri cu frânghia și am ieșit”.

Pompierul Narcis Aurelian Banciu, ajutant şef la Detaşamentul de Pompieri, care l-a ajutat pe polițist să scoată fetița din râu, s-a rănit ușor în timpul intervenției. Acesta povestește cum a intervenit: „Mi-am luat vesta de salvare pentru siguranță și am sărit în ajutorul colegului de la poliție, care era cu fetița în mijlocul Mureșului. Am ajuns la ei, am întins cordița și pe cordiță ei au putut să se întoarcă spre mal, asta în timp ce colegii de la poliție vorbeau cu fetița să stea liniștită că ajungem imediat”.

În afara pericolului

Fetița, care se află în afara oricărui pericol, a mers la plajă, pe malul Mureșului, împreună cu o colegă. Cel mai probabil ea a alunecat în apă și a fost luată de curenți, care au dus-o până în mijlocul albiei râului. Prietena celei care a căzut în apă a reușit să strige după ajutor și așa s-a reușit salvarea ei. Eroii care au salvat-o au fost felicitați de superiori și aplaudați de martori.

Odată scoasă din apă, fetița de 11 ani a fost preluată de cei de la SMURD, care i-au acordat primul ajutor. Paramedicii au spus că fetița este speriată și că are o hipotermie ușoară.