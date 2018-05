Polițiști amenințați cu moartea, la Arad. Filmare exclusivă!

După o scurtă urmărire, mașina suspectului, care circula pe „interzis” a fost blocată, iar la volan agenții ar fi găsit… două persoane: pe șofer și pe concubina acestuia. Femeia ar fi fost trasă de conducătorul auto pentru a o așeza în locul său. Ce a urmat i-a tulburat chiar și pe polițiști, care au fost amenințați cu moartea chiar de către șofer. Șocant este că în autovehicul se afla și un copil, care a asistat la tot incidentul.

Dialogul șofer-polițiști

„Vreau filmare cu camera video! Colegul tău m-a lovit de zece ori” – spune suspectul. „Și tu ai zis că îi dai cuțit!” – îi răspunde polițistul de la Ordine Publică. „Ce cuțit îi dau! Am zis că îl omor, pentru că el m-a lovit!” – vine replica surprinzătoare șoferului. „Fii atent: pentru lucrurile pe care le zici tu acuma, ai toate șansele să nu mai pleci de la noi!” – îl atenționează polițistul.

Dialogul halucinant dintre suspect și agenții de la Ordine Publică, de la Poliție, care au fost și ei solicitați să intervină pentru aplanarea conflictului, a fost filmat de un martor. Individul recunoaște, fără nicio jenă, că este dispus să se răzbune și să îi ucidă pe polițiștii care l-au oprit în trafic pentru că șofa pe contrasens, beat.

„Dar eu nu plec, pentru că știu legea! Am făcut șase ani de pârnaie, mă, omule! Bă, fii atent aici! Eu recunosc că sunt beat și în fața unui judecător! Am stat de vorbă cu procurorul Diaconescu, de la DIICOT! Bă, omule! Văd că ai cinci grade, bun, OK, ești de acord? Colegul tău de ce m-a lovit? Eu te întreb de ce m-a lovit!” – continuă discuția suspectul. „În momentul în care el ți-a cerut să te supui…” – încearcă să-i explice polițistul. „Dar m-am supus, bro!” – răspunde șoferul beat.

Firul evenimentelor

Incidentul a avut loc sâmbătă noaptea, pe o stradă din Arad. Conform unor martori, care doresc să își păstreze anonimatul de teamă să nu li se întâmple ceva, suspectul ar fi condus propria mașină în stare de ebrietate, când a fost oprit pentru control. Individul, un tânăr de 29 de ani, ar fi încercat să fugă de polițiști, dar a fost blocat în trafic. Agenții susțin că șoferul ar fi încercat astfel să câștige timp pentru a schimba locul cu iubita lui, însă nu a mai avut vreme pentru că polițiștii l-au oprit imediat.

Conducătorul auto a refuzat să sufle în aparatul alcooltest și a devenit recalcitrant, astfel că agenții l-au încătușat și au vrut să îl transporte la spital. Pe drum, în mașina poliției, polițiștii au fost amenințați cu moartea, dovezile video fiind depuse la dosar împreună cu plângerea penală pentru ultraj. Suspectul i-a amenințat explicit pe agenți că îi va ucide cu câte 15 lovituri de cuțit,atât pe ei, cât și pe familiile acestora.

Conform procedurilor, în cauză a fost sesizat un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, care ar fi transmis că situația nu impune arestarea suspectului. Astfel, conducătorul auto Florin Crișan a primit control judiciar pentru 60 de zile, el fiind cercetat pentru refuz de probe biologice și ultraj.