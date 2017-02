Poliţistul care a omorât un om se poate întoarce la muncă

Dosarul poliţistului Darius Creţ de la Biroului Poliţiei Rutiere pare să stea pe loc. Deşi accidentul pe care l-a provocat, sub influenţa băuturilor alcoolice fiind, a avut loc la sfârşitul lunii iulie a anului trecut, nu s-a reuşit nici acum audierea agentului de poliţie. Practic, versiunea lui asupra celor întâmplate nu se cunoaşte. Principalul motiv pe care nu s-a reuşit audierea subofiţerului de la Rutieră este că în urma accidentului a suferit fracturi la ambele membre inferioare, fiind imobilizat la pat. Poliţistul figurează şi acum în concediu medical la serviciu.

Acesta este unul dintre motivele pentru care, până acum, nu s-a luat nicio măsură împotriva sa, iar de îndată ce îi va înceta concediul medical, agentul se va putea reîntoarce la muncă – potrivit IPJ Arad. Cum aşa? Reprezentaţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad spun că pe numele poliţistului nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală, motiv pentru care împotriva subofiţerului nu se poate lua măsura punerii la dispoziţia inspectoratului. Acţiunea penală poate fi pusă în mişcare de procurorul de caz şi trebuie adusă la cunoştinţa IPJ Arad.

Totuşi, faţă de poliţist s-a dispus efectuarea urmăririi penale, potrivit aceluiaşi procuror. „Prin ordonanţa din 12 decembrie s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de Creţ Darius pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi a fost trimisă citaţie în vederea audierii în calitate de suspect”, declara procurorul de caz în 16 decembrie pentru Jurnal Arădean/Aradon. Totuşi, sunt speranţe că în curând poliţistul va fi audiat.

Un tânăr de 36 de ani, pasager în maşina condusă de poliţist a decedat pe loc după ce omul legii, sub influenţa băuturilor alcoolice fiind, a intrat într-un stâlp de lemn aflat în faţa clădirii Primăriei Almaş.

Urmărirea penală poate începe in rem, adică doar cu privire la fapta săvârşită, nefiind necesară pentru luarea acestei măsuri cunoaşterea persoanei făptuitorului, fiind suficient că s-a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală. În schimb, punerea în mişcare a acţiunii penale presupune cunoaşterea persoanei care a săvârşit acea infracţiune.