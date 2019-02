Poloiștii întâlnesc „călăul” campioanei

Ocupanți ai penultimului loc în ierarhia singurei divizii de seniori din țară, arădenii întâlnesc revelația etapei precedente, Corona Sportul Studențesc, sâmbătă, de la ora 18.00, și duminică, începând cu ora 10.00. Gruparea care evoluează la Brașov a luat campioanei din ultimele sezoane, CSA Steaua, patru puncte din şase posibile, fiind primele cedate de Steaua în acest campionat ajuns la etapa cu numărul XIII. Corona, antrenată de fostul mare internaţional Aurelian Georgescu, jucător emblematic al lui Dinamo, ocupă locul trei, cu 55 de puncte, în timp ce AMEFA se află pe poziția a opta, cu șase puncte.

În celelalte jocuri ale rundei: CSM Tg. Mureș vs. Dinamo, CSM Oradea vs. Poli Cluj și Steaua vs. Crișul Oradea.