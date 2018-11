Poluare extremă în capitala Indiei, din cauza petardelor folosite pentru celebrarea unei sărbători hinduse

O ceaţă toxică învăluia la primele ore ale dimineţii monumentele emblematice ale oraşului precum Poarta Indiei sau Fortul Roşu, nivelul de vizibilitate fiind redus. Puţinii oameni care se îndreptau spre muncă purtau o mască pe faţă pentru a se proteja.

La ora locală 08:00 (02:30 GMT), ambasada americană la New Delhi afişa o concentraţie de particule fine în suspensie (PM2,5) de peste 1.000 de micrograme pe metru cub de aer. Potrivit recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), nivelul nu trebuie să depăşească o medie zilnică de 25.

Pentru a încerca limitarea deteriorării calităţii aerului, Curtea supremă indiană a autorizat vânzarea la New Delhi doar a petardelor considerate “ecologice” şi, în plus, a restricţionat folosirea acestora la un interval cuprins între orele 20.00 şi 22.00, miercuri seară.

Cu toate acestea, restricţiile nu par să fi avut efectul scontat. Exploziile petardelor, deşi au părut mai puţine decât în anii precedenţi, au durat până târziu în noapte şi au poluat aerul deja viciat.

Sursa: Agerpres

“…while #pollution had become an active point of discussion in CXO job searches last year itself, every third CXO they’ve been approaching lately is reluctant to accept a job offer in Delhi-NCR. ” https://t.co/fNWjVFpxMu#IndiaAQ #AirPollution #DelhiPollution pic.twitter.com/bRnnVOB0YX

— Air Quality in India (@airqualityindia) 8 noiembrie 2018