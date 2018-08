Popa a recunoscut ziua mai slabă a echipei

La finalul meciului cu Ripensia, antrenorul echipei UTA, Ionuț Popa a părut mult mai calm decât la pauză sau în timpul jocul. A fost pus pe glume, mai ales când a venit vorba de arbitraj.

“A fost o victorie muncită, dar meritată, dar venită în urma unui joc mai slăbuț. Am prins o zi mai proastă, nu ne-a mai ieșit jocul de pase, poate și pentru că am întâlnit un adversar mai bun decât cei întâlniți până acum jocul nostru nu s-a mai ridicat la așteptările noastre.Repriza a doua am dominat mai mult, dar acel penalty dat oferit oaspeților ne-a dat puțin înapoi și ne-am revenit cam greu. Am făcut la pauză două schimbări, una obligat, căci Vădrariu a suferit arsuri în talpă, de la teren, iar cealaltă, pentru că Stahl nu s-a ridicat la ceea ce mă așteptam eu. Sunt mulțumit, în mare, de băieții care au intrat, Al. Pop a venit cu gol, iar Ianos – dacă mai dă două-trei kilograme jos – poate fi util. Bine că am câștigat, am fost și ajutați, galeria a fost la înălțime, ne gândim deja la cele două meciuri din deplasare. Am spus și mai spun, eu nu mă pricep la fotbal, iar eu i-am explicat lui Vidican că nu mă pricep nici la arbitraj. I-am zis să-mi explice ce a fost la acel penalty dat oaspeților, dar el mi-a explicat pe termenii lui, iar eu nu am înțeles, pentru că nu înțeleg arbitrajul și nici fotbalul” – a declarat Ionuț Popa.

Întrebat dacă l-a luat de gât pe arbitrul Vidican, în pauză, Popa a fost ironic: “Da, l-am luat de câtul de la găină, de gâtul de la papion”.

De cealaltă parte, tehnicianul Ripensiei, Ciprian Urican a spus: “Sunt foarte supărat, pentru că pierdem meciuri pe care le controlăm. Dar, în primul rând, trebuie să felicit UTA. Nu am aruncat vorbe goale când am spus că Ionuț Popa a făcut o echipă competitivă. Noi am fost mult mai siguri din punct de vedere defensivi, dar – totuși – înfrângerea a venit după singura acțiune perpendiculară pe poartă a reprizei. Luăm cu mare ușurință goluri și asta ne costă. Noi așteptam să-i suprindem pe contraatac, știam că UTA se va arunca în atac, dar ultima pasă a jucătorilor mei a fost greșită. În două trei rânduri putem marca dacă ne ieșea pasa decisivă în repriza a doua. Per ansamblu, însă, cred că am arătat ca o echipă bună”.