Popa crede că UTA putea mai mult la jocul cu Farul

„Ne doream o victorie, dar cred că e un rezultat echitabil după aspectul jocului, un joc echilibrat, de luptă. Am întâlnit o echipă destul de puternică, care a avut șansele ei de a marca mai repede, ca și noi de altfel. Poate dacă am fi înscris primii la acea ocazie a lui Păun, am fi reușit să câștigăm, cine știe. A venit vacanța, se va trage linia, vor fi analize și se urmează deciziile benefice clubului nostru. Timp de 21 de etape, actualii jucători au avut timp să demonstreze ceea ce pot și, cu siguranță, Farul își durea mai mult decât ceea ce s-a obținut” – a spus Petre Grigoraș.

Ionuț Popa a vorbit separat, doar pentru presa din Arad.

„Sunt nemulțumit de faptul că nu am cucerit toate punctele puse în joc. La ocaziile ce le-am avut, meritam să câștigăm. Venim acasă cu un punct, dar și cu debutul lui Vulturar, un tânăr de doar 14 ani și jumătate. Chiar dacă scorul era egal, iar gazdele aruncau mingi spre poarta noastră, am riscat cu aces tânăr de perspectivă și l-am aruncat în teren. Mă bucur și pentru Miculescu, alt tânăr care se va vinde cu mulți bani, a făcut și la Constanța un joc foarte bun. Cred că va ajunge cel puțin ca Denis Man. Am un singur regret, că nu am contat pe el mai devreme, joacă doare de vreo cinci etape. În general, sunt mulțumit de implicare jucătorilor, păcat că nu am câștigat, era frumos să terminăm anul cu o victorie în deplasare.