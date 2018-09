Popa dedică victoria lui Robu şi Birlică

„Această victorie le-o dedic lui Radu Birlică și lui Nicolae Robu, cu sinceritate și cu drag. Când eu antrenam această echipă, a fost declarată echipa anului și când am plecat era aproape de play-off. Poate dacă aduceau acel jucător cerut de mine atunci, acum erau în prima ligă. Nu îmi pare rău că am plecat de la Poli, îmi pare bine că sunt la UTA, echipă care m-a lansat în Liga I. În schimb, îmi pare rău că echipa a ajuns în Liga a doua și cu milioane de euro datorii, ținând cont că eu am luat acea echipă de la -14, m-am lovit cu capul de o sărăcie cruntă, iar când am vrut să duc echipa la un nivel mai ridicat, mi-au tăiat craca, am fost lucrat”.