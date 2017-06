Popa, fără ironie „Țin cu UTA” vs. Roșu: „Poli a fost mai bună”

„M-am ras mustața și acum apar alt om în fața arădenilor. Nu mai sunt inamicul Aradului, nu mai sunt inamicul fanilor, o vreau pe UTA în Liga I, așa cum am mai declarat. Eram sigur de când UTA a dat gol că o să câștigăm. Nu degeaba am dat trei, am săpus asta încă de la Timișoiara. Aș alege de la UTA jucători precum Strătilă, Curtuiuș, Stahl sau Adili. O să intru în dialog cu UTA, poate facem schimb de jucători, vorbesc serios. Mă bucur pentru organizarea de la acest joc, îi felicit pe toți arădenii care au fost alături de UTA, îl felicit pe prietenul meu Meszar. Fără pic de ironie vă spun că țin cu UTA. După cheful de la Timișoara, sper să vin la prietenul meu Colin, să bem o bere împreună cu fanii de la UTA. Dacă mă vrea UTA, de ce să nu discut cu ea? Dar, mai am contract cu Timișoara. Fanii m-au înjurat, din inimă, dar bine că am scăpat de retrogradare. Dacă pierdeam, îi înjuram eu din inimă” – a declarat Ionuț Popa.

La rândul său, Laurențiu Roșu a spus: „Mă ateptam să avem probleme, încă de când am știut că jucăm barajul cu Poli. Am avut șansa noastră, am înscris foarte repede, dar când dominam jocul, pe o greșeală în apărare a venit golul, apoi imediat și cel de-al doilea. Era exact când eu mă gândeam la promovare, însă aceste două goluri ne-au tăiat elanul. Per ansamblu, timișorenii au fost mai buni. Îmi pare rău de băieți, am făcut totul pentru a merge în prima divizie. Diferența a fost destul de mare ca valoare, ați văzut și dumneavoastră, între o echipă de primă ligă și una din liga secundă. Chiar și așa, băieți au dat totul, fanii ne-au încurajat, am vrut un miracol, dar nu s-a putut. Trebuie să ne gândim ce avem de făcut pe viitor, mie mi se termină contractul la finalul lunii, depinde dacă cei conducere mă vor. Vom discuta, să vedem în ce condiții. Dacă rămân, îmi propun din nou să joc în Liga I”.