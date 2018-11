Popa iar dă vina pe arbitraj

„Când domini meciul de la început până la sfârșit și nu reușești să dai gol, dar iei unul în ultimul minut al primei reprize, nu prea mai sunt multe de spus. Meciul s-a decis dintr-o lovitură liberă pentru henț, dar la noi domnul arbitru nu a văzut două hențuri clare în prima repriză și unul și mai clar în repriza a doua. În plus, am mai ratat în repriza a doua vreo două-trei ocazii mari și asta a fost. E neverosimil să pierzi astfel un joc, în condițiile în care gazdele au ajuns de două-trei ori în careul nostru. Nu am înțeles maniera de arbitraj, iar când directorul nostru sportiv i-a cerut explicații, a admis că a fost penalty, însă nu a știut să ne spună de ce nu l-a acordat, fapt care ne-a lăsat pe toți mască” – a spus Ionuţ Popa.