Popa știe pe cine dă afară de la UTA

Antrenorul echipei UTA, Ionuț Popa, a anunțat că nu prea îl interesează rezultatele din acest final, dar îi evaluează pe jucătorii care vor să rămână la UTA. „Mister” va mai da afară doar vreo doi-trei, poate patru jucători, după ce alți cinci au ales să plece.

Planurile lui „Mister”

„Am planificat totul, dar uite că apar probleme, precum Manea. Acesta s-a accidentat datorită terenului sintetic, de aceea tot spun că nu-mi convine să jucăm pe o astfel de suprafață. Dar, să revin la subiect, vor mai pleca vreo trei, patru jucători, iar cu cei plecați, în număr de cinci, plus Manea, sunt deja zece. În locul lor trebuie să aducem cel puțin patru jucători, dacă nu, cinci. Dar nu așa, ci fotbaliști peste ceea ce avem noi în fiecare compartiment. Dacă reușim să-i aducem, avem deja fixat un schelet. Vom încerca să facem un contract pe un an și jumătate cu ei. Apoi, la vară, vrem să mai adăugăm doi-trei jucători, dar trebuie să fim atenți ce aducem. Nu ca astă-vară, când au plecat mulți jucători și am fost obligați să aducem tot atâția. Ne-am grăbit cu ei, am fușerit treaba, nu am calculat cu atenţie. Eram, însă, presați de timp, de numărul mare de jucători plecați, dar acum trebuie să fim mai atenți. Vom aduce străini sau jucători buni de liga a II-a, nu jucători expirați, răsuflați, din liga I. Am pus ochii pe șase-șapte jucători, sper să-i putem transfera. Așteptăm ultima etapă, să vedem cum îi putem aduce, dat totul depinde de deblocarea financiară la nivelul clubului. Nu putem să jucăm numai cu tineri, dar dacă nu se va rezolva problema cu banii, va trebui să continuăm cu juniori și pe fruntea noastră scrie Liga a III-a” – ne-a declarat Ionuț Popa.

Problema portarilor

UTA are probleme și la nivelul portarilor, așa că Ionuț Popa vrea și un „goal-keeper”. la echipă. „Orlic mi-a spus că vrea să rămână, dar uite că Bodea (foto) zice că-i accidentat și nici nu va face deplasarea la Constanța, la meciul cu Farul. În aceste condiții mai vreau un portar” – a conchis Popa.