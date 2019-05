Porcișteanu vine să își apere trofeul la Raliul Aradului

Ediția din acest an va avea la start un total de 66 de echipaje, dintre care 4 sunt din străinătate, anunță FRAS. Cel mai cunoscut nume pentru publicul autohton, dintre piloții străini, este ungurul David Botka, vicecampion național absolut în CNRD în sezonul 2013. Un total de 52 de echipaje sunt înscrise pentru CNRD și ERT, alte 12 în cadrul Campionatului Național de Rally 2, iar alte două vor lua startul în divizia raliurilor istorice.

Câștigător anul trecut la Arad, Vali Porcișteanu vine cu gândul de a-și apăra trofeul alături de același copilot, Dan Dobre, dar cu o nouă mașină de concurs, un Citroen C3 R5, cu care a participat și la Raliul Argeșului.

Cu siguranță, principalul contracandidat rămâne campionul național en-titre Simone Tempestini, care anul trecut a abandonat la Arad în timpul probei super speciale din centrul Aradului, din postura de lider. Pilotul de la Napoca Rally Academy are deja în palmares două trofee la Raliul Aradului, cucerite în 2015 și 2016.

Nu vor lipsi nici celelalte două echipaje care au fost pe podiumul general de anul trecut, Dan Gîrtofan/Tudor Mârza și Bogdan Marișca/Sebastian Itu. Un alt fost campion național en-titre, Titi Aur, vine la Arad cu Mihai Avram din postura de copilot.

Joi seară, de ora 21:00, va avea loc startul festiv, chiar în fața Primăriei Arad, iar vineri, de la ora 16:00 este programat startul primei probe speciale. În total, Raliul Aradului are un total de 9 probe speciale, pe o lungime de 134,57 de kilometri.