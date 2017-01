Porţi deschise la ALDE Arad

Preşedintele ALDE Arad, Mihăiţă Calimente şi liderul municipal, Florin Galiş, l-au prezentat, în cadrul unei conferinţe de presă, pe noul membru al Biroului Permanent Municipal, Alexandru Vlasiu. Acesta s-a înscris în ALDE ca urmare a deschiderii partidului, anunţată cu ceva vreme în urmă, de către liderii organizaţiei. Alexandru Vlasiu a fost preşedinte al organizaţiei municipale UNPR, iar în urma fuziunii UNPR-PMP, a devenit candidat la Camera Deputaţilor din partea PMP Arad. Acum, însă, a decis să treacă la ALDE, deoarece, spune domnia sa, nu poate sta în expectativă, aşteptând să se termine procesele referitoare la valabilitatea sau anularea fuziunii, care ar putea dura chiar şi doi-trei ani. Totodată, spune Calimente, s-a discutat şi cu fostul preşedinte al organizaţiei de tineret a PMP, care s-ar putea să vină şi el la ALDE. În altă ordine de idei, Calimente a cricat „umflarea” de către două posturi de televiziune a „ştirii” că Tăriceanu se află în vacanţă în Dubai, cu toate că Bucureştiul este sufocat de troiene. Or, spune Calimente, preşedintele Senatului României nu are nicio atribuţie legată de deszăpezire, iar rularea non stop, o zi întreagă a aşa zisei „ştiri” nu este decât un abuz, un atac injust, iar posturile respective de televiziune ar trebui să-şi ceară scuze.