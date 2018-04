ADVERTORIAL. In perioada 20-21 aprilie in locatiile VERBITA din Calea Aurel Vlaicu si Calea Timisorii, se desfasoara porti deschise in service.

Clientii sunt invitati sa beneficieze de oferte speciale si de surprize din partea dealer-ului auto plus un accesoriu pentru masina ta gratuit!La orice intrare plătitoare de mecanică, cu excepția schimbului de pneuri, efectuată până la data de 30 iunie 2018, clienții primesc o protecție de portbagaj. Ofertă supusă unor condiții. Detalii la Reparatorii Autorizați Dacia participanți la Campanie și pe www.dacia.ro