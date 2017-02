Poveste cu grătare, alcool, motociclete şi accidente la Ţipar

În data de 8 mai 2016, S.R. a făcut un grătar la locuinţa lui din Ţipar, iar la un moment dat au venit şi M.C. şi R.P.A. care au consumat băuturi alcoolice. În urma discuţiilor, M.C. şi-a exprimat dorinţa de a cumpăra de la S.R. o motocicletă, însă cu condiţia de a o testa. De precizat că motocicleta în discuţie aparţinea lui S.R., era marca Honda, neînmatriculată şi avea montat un număr fals de înmatriculare, fiind atribuită unui vehicul marca Enduro, capacitate cilindrică 49,5 cmc. Astfel, M.C., fără a poseda permis de conducere şi aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, s-a urcat pe motocicletă şi a condus -o pe drumul comunal 131 din Ţipar, până în momentul în care, într-o curbă la stânga, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, accidentându-se uşor, fiind transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad pentru îngrijiri medicale. Aici i s-au recoltat două mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, iar conform buletinului de analiză toxicologică, rezultatul a fost de 1.30 gr alcool/1.000 ml sânge pentru prima probă, respectiv 1,05 gr alcool/1.000 ml sânge pentru cea de-a doua probă.

Năzbâtiile

Ce mai au în vedere procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş care au anchetat cazul? Pe lângă faptele săvârşite de M.C., anchetatorii au stabilit că „inculpatul S.R., proprietarul motocicletei marca Honda, neînmatriculată şi care avea montat un număr fals de înmatriculare, i-a încredinţat-o inculpatului M.C. pentru a fi condusă pe drumurile publice din Ţipar, ştiind că acesta nu posedă permis de conducere şi că se află sub influenţa băuturilor alcoolice. La rândul lui, inculpatul S.R. s-a urcat pe o motocicletă marca Honda Enduro, neînmatriculată şi, neavând permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicul, a circulat în faţa inculpatului M.C. pe drumul comunal 131 din Ţipar. În acelaşi context, inculpatul R.P. A. a condus pe drumul comunal 131 din Ţipar, mopedul marca Yamaha, proprietate personală, fără a fi înregistrat/înmatriculat şi fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicul. Cu această ocazie, la configuraţia drumului spre stânga, a observat cum inculpatul S.R. îl ajută pe inculpatul M.C., care căzuse cu motocicleta şi era plin de sânge pe faţă, moment în care inculpatul R.P.A. a luat motocicleta condusă de M.C. şi a condus-o până la domiciliul inculpatului S.R. Drept urmare, la sosirea organelor de poliţie, motocicleta nu a mai fost prezentă la locul accidentului, care a suferit astfel modificări”, se arată într-un comunicat de presă.

Infracţiunile

Astfel, procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş au dispus trimiterea în judecată – în stare de libertate – a inculpaţilor M.C., S.R. şi R.P.A. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, încredinţarea unui vehicul unei persoane despre care se cunoaşte că nu posedă permis de conducere sau se află sub influenţa băuturilor alcoolice, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestora. Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Chişineu Criş, spre soluţionare.