Poveste de viață la 100 de ani: Ana Ianchici

În cadrul campaniei inițiate de Ministerul Afacerilor Interne, intitulate „O viață cât un centenar”, Prefectul Județului Arad, Florentina Horgea, a vizitat-o, în cursul zilei de miercuri, 20 iunie, în Arad, pe doamna Ana Ianchici, care a împlinit 100 de ani în data de 10 februarie a acestui an. Doamna Ianchici și-a întâmpinat oaspeții pe propriile-i picioare. Prefectul Județului i-a adresat doamnei Ianchici un mesaj de felicitare din partea Ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, însoțit de un tricolor și o insignă cu inscripția „România 100”. De asemenea, sărbătoritei i-a fost dăruit un tort aniversar, inscripționat cu sigla Anului Centenar. Pe tot parcursul vizitei, venerabilei doamne i-a stat alături fiica acesteia, Minerva Ianchici, în vârstă de 76 de ani, profesoară pensionară de limbile engleză și franceză.

„Ne bucurăm ori de câte ori ne vizitează cineva, a spus Ana Ianchici. Cea mai mare durere a noastră este că nu mai avem pe nimeni. De aceea, tare ne bucurăm că ne-ați deschis astăzi ușa”, a mărturisit bătrâna.

Arădeanca le-a povestit celor prezenți o parte din istoria vieții sale: „Am fost refugiată din Basarabia, în ’44, cu doi copii mici. Eram gravidă cu cel de-al treilea. Zece zile am călătorit într-un vagon de marfă, până la Arad. Veneam aici la un frate de-al meu, stabilit la Bătuța. Am fost șase frați cu toții; numai unul a rămas în Basarabia atunci, împreună cu bunicul meu patern. Ceilalți, am fost strămutați… Mi-a fost extrem de greu. Zece zile nici nu mai știu ce-am mâncat și cu ce mi-am hrănit copiii. Soțul meu a venit cu mult în urma noastră”.

Ana Ianchici își trăiește bătrânețile citind cărți de istorie universală sau istoria civilizațiilor. Alături de Prefectul Județului, pe Ana Ianchici au felicitat-o și șeful Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Arad, colonelul Claudiu Daniel Burlan, al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, lt. col. Cristian Gârbău, fiind prezenți și purtătorii de cuvânt ai IPJ Arad, IJJ Arad, Poliției de Frontieră Arad, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, respectiv Prefecturii Arad.

Vitalitatea Anei Ianchici, care trăiește din pensia de urmaș a soțului ei și cu sprijinul necondiționat al fiicei sale, i-a determinat pe toți cei prezenți s-o admire o dată în plus.

„Această vizită a fost un prilej nemaipomenit de aducere aminte. Mi-am amintit de propriii bunici, de faptul că am crescut în preajma lor, că am învățat atâtea de la ei. Este extraordinar că pot avea această șansă, în Anul Centenar, să-i cunosc pe cei care de un secol trăiesc pe acest pământ”, a declarat Prefectul Județului Arad, doamna Florentina Horgea.