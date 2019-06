Povestea caprelor pierdute prin Arad

O poveste cu capre, câini, animale sfâșiate și Poliție Locală. Pe scurt, cam așa am putea rezuma istoria caprelor rătăcite pe străzile Aradului în duminica Rusaliilor. Informația inițială a fost furnizată de Poliția Locală care a identificat animalele rătăcite, le-a dus într-o locație de pe raza municipiului și a așteptat ca cineva să le revendice. Proprietarul s-a sesizat și a pornit în recuperarea caprelor. De aici, povestea caprelor se complică.

Haita de câini

„Duminică, 16 iunie, am fost plecat de acasă. Când m-am întors am văzut că o haită de câini, vreo 22 am reușit eu să număr, au rupt gardul, au intrat în curte și mi-au omorât 3 iezi și peste 40 de găini. În momentul în care eu am deschis poarta, cele 5 capre au fugit pe lângă mine, speriate de tot ce se întâmplase. Am fugit după ele, la început, dar la vârsta mea nu le-am putut prinde. Și am început să dau telefoane. Am sunat la 112, de unde am fost direcționat la Jandarmerie. După aceea am aflat și numărul de la Poliția Locală și am sunat și acolo, în speranța că îmi voi găsi caprele”, ne-a mărturisit proprietarul caprinelor. În seara de duminică, arădeanul a fost vizitat de cei de la Poliția Locală și a fost amendat cu 300 de lei.

Trei din cinci

Acesta ne-a mai spus că abia luni, 17 iunie, dimineață a aflat de pe Facebook unde fuseseră duse caprele de către cei de la Poliția Locală. „Am mers la adresa aflată, dar caprele nu erau acolo. Mi s-a spus că ar fi sărit, deși erau ziduri de beton de 2,5 metri. Așa că am plecat din nou în căutarea caprelor. În final m-a sunat cineva din cartierul Checheci și mi-a spus că acolo sunt caprele. Am reușit să găsesc 3 dintre cele 5 capre, cele două care dădeau lapte nu le-am mai găsit”, a mai explicat arădeanul.

Bălării pe teren privat

Și pentru că nu și-a recuperat toate caprele, dar și pentru că a fost amendat chiar dacă, așa cum susține arădeanul „vina nu a fost a mea”, proprietarul caprelor este decis să facă plângere penală. În principal, arădeanul vrea să se facă dreptate: „Vreau să știu cine are terenul de lângă fosta fabrică de zahăr. Acolo, ambrozia e de 3-4 metri înălțime, terenul nu e îngrijit și sunt cel puțin 22-25 de câini care și-au găsit adăpostul prin acele bălării. Terenul e un pericol și întrucât există un semn cum că terenul e privat, să se acționeze împotriva proprietarului”.