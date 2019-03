Povestea Ninei Cassian a captivat atenția aradenilor

Documentarul creionează portretul și viata controversatei poete aducând la un loc bucăți din interviuri pe care Nina Cassian le-a dat televiziunii române, înregistrări private sau apariții publice dinainte de 1985 și documente din dosarul de securitate. Toate aceste materiale de arhivă sunt alăturate coloanei vertebrale a peliculei- discuțiile pe care Mona Nicoară le-a avut cu Nina Cassian în New York, acolo unde aceasta și-a petrecut ultimii 30 de ani din viață. Întrevederile sunt filmate în decursul anului 2013 (înainte cu un an de moartea poetei) în apartamentul ei new-yorkez unde o descoperim pe Nina cea jucăușă, povestindu-și pasiunile, principiile etice și estetice, chiar și momentele cele mai dure din viață cu umor și zâmbetul pe buze, fumând țigară după țigară și sorbind dintr-un pahar cu tărie.

“Am sperat că acest film, despre o persoană care este extrem de importantă în cultura română- noi nu am avut poete avangardiste de această statură, nu am avut mulți poeți care să aibe o opera atât de zdravănă în spate și o rigoare intelectuală, care se ascunde în spatele acestei chestii jucăușe și în spatele poeziei, cum a fost Nina Cassian. Ea pentru noi, cel puțin, asta m-a interesat pe mine la acest film, este un model de a-ți gestiona etic relația cu ține însuți și cu propriul trecut. Nu ne-a interesat nici să arătăm cu degetul un regim sau altul, nu am vrut să facem niciun fel de “statement”, niciun fel de demonstrație de vreun fel, ne-a interesat să vedem cum cineva care are această capacitate intelectuală și emoțională își gestionează relația cu ea însăși.”, spune Mona Nicoară.

ilmul a avut premiera națională toamna trecută, la festivalul Les Films de Cannes à Bucarest, unde a fost recompensat cu Premiul Publicului. La nivel internațional, a fost lansat în cadrul Competiției de Documentare de la Trieste Film Festival. „Distanța dintre mine și mine” este o producţie Hi Film Productions (România) și Sat Mic Film (Statele Unite ale Americii) în coproducţie cu Televiziunea Română, cu sprijinul Centrulului Naţional al Cinematografiei și al Programului Europa Creativă al Uniunii Europene.

Asociația CitiZenit a adus (și) acest documentar în Arad, iar în perioada ce vine a pregătit un program cât se poate de interesant la Cinema Arta. Următoarea premieră este a peliculei sud-americane “Păsări călătoare” și va avea loc vineri, 15 martie, de la ora 20.