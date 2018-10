Povestea salvatorilor de la Macea: „Câteva minute și era fatal”

De la o intervenție, la alta

„Noi am intervenit la un copac incendiat. După punerea lui la pământ, deoarece era un pericol, am revenit la bază pentru alimentare și în câteva minute am fost anunțați despre cei doi. Am intervenit cu aparatele de respirat pentru a-i putea localiza și pentru a identifica sursa ce a cauzat acumularea de gaze”, ne-a povestit unul dintre pompierii voluntari care a intervenit la Macea.

Pe cei doi soți pompierii i-au găsit inconștienți, aproape de ușa de intrare. „Intervenția a fost la momentul potrivit, câteva minute în acel mediu și totul putea fi fatal”, a mai spus pompierul.

O butelie lăsată deschisă

Imediat după identificarea victimelor, pompierii au căutat sursa ce a cauzat mediul toxic, au văzut o butelie de gaz și și-au dat seama că acolo se acumulaseră gazele. „Încălzirea era pe lemne, dar aveau și un instant pe gaz (butelie) pentru apă caldă. Butelia era deschisă, dar instantul era scos din priză”, au explicat salvatorii.

În câteva minute cei doi soți au fost scoți afară din mediul toxic, au primit primul ajutor de la ambulanța aflată la fața locului, iar ulterior de la cele două echipaje SMURD. Din fericire pompierii au reușit să intervină exact la timp pentru a-i salva pe soții din Macea, dar câteva minute și soarta lor ar fi putut fi una tragică.