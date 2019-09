Povestea unei viitoare campioane!

ARAD. Se călăuzeşte după vorbele uriaşului campion Roger Federer: „Îţi doreşti întotdeauna să câştigi. De aceea joci tenis, pentru că iubeşti acest sport şi încearcă să fii cât mai bun când joci”. Şi visează cu ochii deschişi. Vorbim despre o arădeancă de doar 14 ani, Ana-Maria Tornean, practicantă a sportului alb la fileu.

Povestea ei începe la 8 ani când a pus prima oară mâna pe o racheta de tenis. Totul a fost o joacă până pe la 11 ani când a început să joace la un alt nivel, pe terenurile de la Constructorul, sub îndrumarea lui Dorina Feroci şi Sorin Orăşanu. Apoi a ajuns să se antreneze cu Ştefan Marcu sub culorile clubului Intersport Arad. Şi au început să apară medaliile şi trofeele naţionale. Iar astăzi se numără printre cele mai bune 25 de jucătoare de tenis Under 16 din România.

Prima confirmare

Cum pofta vine mâncând, Ana-Maria Tornean şi-a încercat şansa şi peste hotare. Chiar la prima sa participare a obţinut locul trei şi medalia de bronz în proba de simplu la un turneu de Categoria 3 – Under 16 disputat pe hard, la Koufalia (Grecia). A fost un „tablou” de 64 jucătoare, Ana-Maria Tornean oprindu-se în semifinale. La doar câteva zile distanţă a urmat un alt turneu în Grecia, la Aridea, unde tenismena arădeancă a jucat finala probei de dublu, alături de constânţeanca Sofia Ciobîcă, ocupând un meritoriu loc doi.

Cumulat la cele două turnee greceşti, Ana-Maria a strâns 104 puncte Tennis Europe, reuşind un salt impresionant în ierarhia U16, de la locul 2221 până la 898. Iar viitorul sună promiţător.

Apropo de viitor, Ana-Maria Tornean are în agenda lui 2019 încă trei borne importante: un turneu la Tirana (Albania), chiar în aceste zile, „naționalele” U16 de la Brașov de la finalul acestei luni și participarea la două turnee în Israel, în luna noiembrie.

Să mai spunem că Ana-Maria Tornean este premiantă şi bursieră la Liceul Teoretic Adam Muller Guttenbrunn, peste puţine zile intrând în clasa a 9-a.