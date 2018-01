PPMT Arad, ţinut 7 ani la secret

Zilele trecute, pe bulevard, vizavi de catedrala catolică, lângă covrigăria „Gigi” a apărut o plăcuţă, prin care se anunţă că acolo este sediul Partidului Popular Maghiar din Transilvania, filiala Arad.

Am scris în urmă cu ceva timp şi de mai multe ori (mai ales la alegerile parlamentare) că şi la Arad există o filială a acestui partid, dar nimeni nu ştie când şi cum s-a înfiinţat, cine sunt liderii şi ce activitate are. Nici măcar cei de la UDMR habar nu aveau. Este lesne de înţeles că acum, când a apărut acest mic semn al existenţei fizice a organizaţiei, am fost curioşi să aflăm ce şi cum. Am început, cum era şi firesc, sunând la numărul de telefon afişat pe plăcuţă. Ne-a răspuns o doamnă, care nu ne-a spus cum o cheamă, dar, ca urmare a întrebărilor noastre, ne-a spus că este un fel de purtător de cuvânt al partidului. Am întrebat-o cum putem lua legătura cu preşedintele filialei. Răspuns: nu putem! Dacă va veni la Arad (nefiind din judeţul nostru), domnia sa va decide dacă va discuta cu presa. Detalii despre partid putem afla doar de la preşedinte, dacă va dori acest lucru. Altfel, doamna a fost amabilă şi ne-a răspuns la întrebări. Astfel, am aflat că organizaţia funcţionează de 7 ani, având, teoretic, un sediu, pe strada Lucian Blaga. Diligenţele pentru un sediu propriu zis, ne-a explicat doamna, au durat circa 3 ani, iar acum s-au finalizat prin stabilirea acestuia în locaţia amintită. Am întrebat-o pe doamnă cum de nu a făcut partidul, în 7 ani, nici măcar o conferinţă de presă, nu a transmis măcar un Comunicat privind înfiinţarea filialei, nu a dat absolut niciun semn că ar exista. Ne-a răspuns că, probabil, conducerea nu a considerat necesar. Totuşi, ne-a spus, s-a scris ceva în „Jelen”.