Prăpad “de miliarde” la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor din Arad 

O sută din cele 750 de vaci din Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor de la marginea Aradului riscă să fie sacrificate, pentru că sistemul electric de muls nu poate fi folosit, după ce alimentarea cu energie a fost oprită, vineri, în urma furtunii.

Directorul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, Gheorghe Săplăcan, a declarat, vineri seara, corespondentului Mediafax, că a sunat la toţi cei care ar putea interveni după ce vijelia a făcut „prăpăd”, însă deocamdată nu are niciun răspuns.

„Timp de 10 minute a fost ca o tornadă, care ne-a făcut prăpăd la staţiune. Acoperişurile, culturile, sediile, moara, absolut totul este praf, descoperit. Încercăm să dregem cumva. Avem 750 de bovine care trebuie încă mulse, dar la ora asta nu avem curent. Am sunat la 112, la Prefectură, îmi spune că dacă nu am morţi nu sunt urgenţa întâia. Am sunat preşedintele Academiei, pe domnul ministrul Tabără, să-l sune pe domnul ministru Daea, să informeze toate forurile. Am sunat pe domnul deputat Căprar, pe domnul deputat Todor (…) ca să pot informa ce s-a întâmplat şi ce a fost aici”, a declarat Săplăcan.

Acesta spune că nu poate estima pagubele în acest moment, „dar sunt de ordinul miliardelor”.

Potrivit lui Săplăcan, au fost afectate şi clădirile care găzduiesc laboratoarele de genetică moleculară, culturile agricole de pe 405 hectare au fost puse la pământ, iar clădirile au fost avariate.

„305 hectare de grâu la pământ, 100 de hectare de rapiţă, la pământ, acoperişurile de la zece hale sunt distruse. În hale am 750 de bovine. Prima grijă acum este să mulgem vacile, dar nu am curent electric, am sunat la uzina electrică, nu răspunde nimeni. (…) Nu se poate să nu mulgem vacile în seara asta, de aia fac eforturi. Nu am victime omeneşti, ceea ce e foarte bine, decât pagube materiale foarte mari. Staţiunea este domeniul public al statului, nu este privat, este domeniul public al statului”, a mai spus directorul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad.

Întrebat ce se poate întâmpla dacă vacile nu sunt mulse în cursul serii de vineri, directorul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, a declarat că „dacă nu mulg vacile în seara asta, vă daţi seama că mâine (sâmbătă – n.r.) trebuie să le tai”, referindu-se la 100 din cele 750, restul fiind animale de prăsilă.