Prefectul Horgea se întoarce în Primărie

„Mi s-a părut un gest normal să îmi depun demisia”, a punctat Horgea, cea care în urmă cu o săptămână a intrat în concediu medical, fiind ironizată la acel moment de ministrul de Interne, Mircea Vela. „Am așteptat acel control care mi s-a promis de la Minister, întrucât eu chiar am fost bolnavă și dacă ești bolnav nu poți să îți revii după 1-2 zile”, a mai spus Horgea. Cât despre ce va face în continuare, fostul prefect a declarat: „Voi reveni în Primăria Arad, acolo de unde am fost detașată atunci când am fost numită prefect. Voi ocupa poziția pe care am avut-o, cea de consilier juridic în grad superior”.

În ceea ce privește viitorul prefect, Florentina Horgea a precizat că a purtat o discuție cu Gheorghe Stoian și că „i-am spus că îi voi semna cererea de transfer în cadrul Instituției Prefectului pentru a putea fi numit apoi prefect”. Dacă îndeplinește sau nu toate condițiile pentru a deveni prefect, Horgea a transmis că „ministrul va decide și va lua o hotărâre în acest sens”.

Pe de altă parte, despre subprefectul Vasilică Damian nu se știe clar dacă va demisiona sau nu, momentan acesta fiind pe funcție și coordonând activitatea instituției în acțiunile de organizare a alegerilor prezidențiale.