Pregătiri pentru o vară fierbinte

Sub tricolorul Under 16 a fost prezentă şi arădeanca Ana Maria Glisici (CSŞ Gloria), care face parte din singura naţională prezentă în grupa valorică A în cadrul Campionatelor Europene. Naționala feminină U16 va juca, în vară, la Bourges, în cadrul Grupei C întâlnind selecționatele similare ale Serbiei, Italiei și Ungariei.

Dacă lotul feminin U16 are componente din mai multe colţuri ale ţării: 3 de la LAPI Dej, Olimpia Bucureşti, două de la CSŞ Ploieşti, CSU Braşov, câte una de la CSŞ Gloria Arad, Agronomia, Admar (ambele Bucureşti), Napoca Cluj, CSŞ Sibiu şi LPS Alba Iulia, reprezentativa masculină U18 prezentă în Harghita a avut 13 baschetbalişti, din 16, din Bucureşti, cluburile din Capitală culegând toate medaliile naţionale la această categorie.