Prelungiri pe Facebook, la Bibliotecă

În încercarea de a-i apropia pe cei mai tineri cititori de rafturile cu cărți, dar și de a facilita accesul la fondul de carte al instituției, Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad le pune la dispoziție o modalitate inedită de a-și prelungi termenul de împrumut al cărților: prin intermediul platformei sociale Facebook. „La o tranzacție pot fi împrumutate maximum trei cărți, pe o perioadă de 14 zile, cu posibilitatea prelungirii termenului cărților. Prelungirea se poate face la fața locului, telefonic, sau printr-un mesaj pe pagina oficială de Facebook a Bibliotecii”, scriu reprezentanții instituției.

Înscrierea și reînscrierea anuală a cititorilor a început, la Biblioteca Județeană, pe 3 ianuarie. Pentru împrumutul cărților, arădenii au nevoie de un abonament – card de cititor. Tariful întreg anual este de 8 lei, în timp ce studenții, elevii peste 14 ani și pensionarii beneficiază de reducere de 50%, adică vor plăti doar 4 lei. Tot atât costă și un abonament – card de cititor semestrial, în timp ce accesul pentru o zi la serviciile bibliotecii costă 2 lei.

Cine se poate abona

„Menționăm că abonamentul este valabil la toate secțiile și filialele Bibliotecii Judeţene. Pot împrumuta cărți la domiciliu, de la secțiile de împrumut sau filiale: utilizatorii cu domiciliul stabil în municipiul sau județul Arad; studenții și elevii cu viză de flotant cu angajamentul scris al profesorului-diriginte/al profesorului de limbă română/și al decanului de an, cu domiciliul stabil în municipiul Arad. Cei înscriși beneficiază și de acces la calculatoare cu internet”, spun reprezentanții Bibliotecii Județene.

Cititorii arădeni

Conform datelor Institutului Național de Statistică, în anul 2017, bibliotecile județene din Arad aveau puțin peste 4.200 de cititori activi, adică „persoane fizice care au împrumutat pentru acasă (sau au consultat în sediul bibliotecii) cel puțin o dată într-un an calendaristic o carte, broșură sau o altă publicație aparținând unei biblioteci”. Ca termen de comparație, în anul 1990, bibliotecile județene din Arad aveau peste 18 mii de cititori activi, număr ce a scăzut în 2000 la aproape 16 mii, iar în 2010 la sub opt mii. În ceea ce privește toate categoriile de biblioteci din județul nostru (școlare, specializate, județene, comunale etc), numărul de cititori activi în 2017 a fost de 55 de mii, cu aproape 50 de mii mai puțini decât în 1990.