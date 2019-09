Premieră în Arad: Coaliţie locală împotriva cerşetorilor

Lucrurile încep să se miște în bine pentru municipiul Arad, care se află în acest moment sub asaltul oamenilor străzii și al cerșetorilor. Am scris de nenumărate ori, ani la rând, despre acest aspect, dar mai ales despre faptul că instituțiile locale ar trebui să se coalizeze pentru a lupta împotriva acestui flagel. Ei bine, în cele din urmă am fost, se pare, ascultaţi iar unirea forțelor se întâmplă în acest moment spre beneficiul și siguranța arădenilor.

Primăria Municipiului Arad prin Poliția Locală Arad, Direcția de Asistență Socială Arad și, atenție, Biserica Ortodoxă își unesc forțele pentru a face în sfârșit ceva notabil în acest domeniu extrem de sensibil și greu de gestionat. Această coalizare ar putea fi o premieră națională deoarece noi nu am mai auzit despre o astfel de acțiune care să vizează toți cerșetorii, în cazul Aradului pe cei aproximativ 100 de oameni ai străzii și cerșetori din orașul nostru.

Ce se va schimba de acum?

Pe scurt, oamenii străzii și cerșetorii vor fi luați de pe stradă și vor fi transportați la sediul Poliției Locale Arad de pe Calea Radnei, bl. 108, din cartierul Micălaca. Aici, vor fi identificați în baza Legii 61/1991, vor primi asistență socială, mâncare și vor fi sfătuiți de specialiștii din cadrul DAS Arad. Tot aici vor fi prezente și persoane care sunt pregătite să acorde primul ajutor în cazul unei necesități, intervenție rapidă de ordin medical.

Pentru siguranța arădenilor

„Este o inițiativă care sperăm să aducă efecte pozitive”, ne spune Adrian Toma, directorul Direcției Generale Poliția Locală Arad. Persoanele care vor fi aduse aici, completează Toma, vor intra prin spatele blocului. Vor avea la dispoziție o sală cu mese și bănci unde vor putea să stea, unde vor primi mâncare și primul ajutor dacă este cazul. Pentru persoanele care prezintă agitație, sau o stare psihică care face improprie prezența alături de ceilalți, vom utiliza o altă cameră. Nu vor fi închiși, ci doar separați de celelalte persoane. Pentru activitatea cât mai bună a acestei secții vom mobiliza între șase și opt polițiști locali. Ne dorim ca niciun cetățean ce ajunge aici să nu fie expus unui pericol fizic sau a unei agresiuni emoționale din partea celorlalți indivizi”.

Directorul Poliției Locale Arad mai are un mesaj, de această dată pentru toți arădenii: „Vă rugăm să fiți alături de noi în acest demers pentru că noi vom depune tot efortul pentru a stopa acest fenomen. De fiecare dată când observați nereguli ce cad în competența noastră apelați cu încredere numărul 0257 – 939. Împreună vom reuși să aducem mai multă siguranță pe străzile municipiului Arad”.

Biserica, alături de arădeni

Și iată că și biserica, până la urmă, a plecat urechea la această problemă stringentă a orașului. Pe lângă ajutorul spiritual și cel material care constă în mâncare, preoții vor încerca să ia legătura cu preoții din satele, comunele și orașele din țară, de unde provin oamenii străzii ce s-au oprit în orașul nostru, pentru a încerca ca împreună cu familiile lor să îi trimită la casa lor. „Această activitate este una necesară pentru că ne dorim să oferim sprijinul oamenilor care au nevoie de noi. Vorbim de semenii noștri care se află în dificultate din diferite motive și atunci trebuie ajutați în spiritul creștin. Plecând de la premisa«a-ți iubi aproapele», este necesară implicarea noastră alături de celelalte instituții. Noi, pe lângă asistența spirituală vom oferi și asistență materială, mai exact vom asigura masa pentru persoanele care vor ajunge aici. Ne dorim să identificăm persoanele care cerșesc, care stau pe stradă și să îi ajutăm împreună, să îi recuperăm pe cei care pot fi recuperați și să îi reintegrăm în societate. Preoții parohi vor urmări aceste cazuri și vor încerca să dea o mână de ajutor. Ne dorim ca și ei să fie niște oameni normali, într-o societate normală”, a declarat Episcopul vicar Emilian Crișan.

Consiliere psihologică și socială

Nici asistența medicală nu a fost uitată în această coaliție. Iată ce declară Oana Pârvulescu – directorul Direcției de Asistență Socială Arad, pe acest subiect: „Vorbim de o acțiune majoră a autorităților publice locale. Vom avea o componentă socială de a veni în sprijinul oamenilor aflați în nevoie, implicit celor preluați de Poliția Locală Arad, dar și o componentă de asistență medicală primară. Încercăm să sprijinim persoanele prin Adăpostul de Noapte, unde primesc condiții minimale pentru a subzista în condiții decente. Au la dispoziție un acoperiș deasupra capului, pot să se spele și să mănânce. Mai mult, specialiștii noștri, asistenți sociali, consilieri juridici și psihologi, vor veni în întâmpinarea lor pentru a îi ajuta din toate punctele de vedere, precum consiliere psihologică și socială, întocmire de acte, dar și pentru a le găsi un loc de muncă și astfel să se integreze în societate”.