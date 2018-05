Premieră la doar 13 ani: o arădeancă a escaladat Fisura Albastră

Fisura Albastră este unul dintre cele mai cunoscute trasee de alpinism din Munții Bucegi (Valea Albă), un traseu de referință, cu o istorie bogată. Altitudinea de plecare pe traseu este de 1.800 de metri, iar diferența de nivel este de 400 de metri, pe verticală, fiind nevoie de 12 lungimi de coardă (aproximativ 40 de metri o lungime) pentru a ajunge în vârf. Ascensiunea durează aproximativ 10 ore, în care alpiniștii trebuie să se regrupeze după fiecare lungime de coardă și să pornească mai departe.

O provocare pe care a acceptat-o o elevă din Arad la doar 13 ani: Luama Anami Ardelean. Totul s-a întâmplat sub suprevegherea extrem de vigilentă a cunoscutului Zsolt Torok.

Cea mai conștiincioasă cățărătoare

Zsolt Torok este, în fapt, cel care a văzut potențialul care zace în Ana și care și-a asumat vârsta fragedă a tinerei pentru o asemenea ascensiune tehnică. Alipinistul arădean spune despre tânără că este cea mai conștiincioasă cățărătoare. „În foarte scurt timp şi-a cizelat frumos tehnica de cățărare iar în ceea ce privește forma fizică și determinarea este extraordinară”, spune Zsolt.

Ce a urmat după reperarea poteniaţului Anei? „Am văzut potențialul din Ana și practic mi-am lăsat viața în mâinile ei. Pentru ca ea să devină o alpinistă bună, mai are mult de parcurs, deoarece alpinismul nu înseamnă doar o ascensiune pe linie, trebuie de jos până sus să depășești toate obstacolele. Nu oricine are capacitatea să facă așa ceva. Un traseu de o asemenea anvergură și lungime, la 13 ani este aproape imposibil de realizat. Nu sunt un adept al forțării copilului, ci din contră un adept în sprijinirea copiilor talentați și muncitori. Pe Ana am văzut-o cum a crescut zi de zi la sală”, a detaliat celebrul alpinist arădean.

Cine este Ana?

Luana Anami Ardelean – Ana, pentru cunoscuţi – are 13 ani, este elevă în clasa a VII-a la Colegiul Național „Vasile Goldiș”, a câștigat locul doi la faza judeţeană a olimpiadei de biologie și este cercetaș la Centrul Local „Phoenix” Arad din cadrul Organizației Naționale „Cercetașii României”. Ana a crescut între cercetași, fiind în acest moment șef de unitate la temerari, pasiunea pentru cercetășie fiindu-i insuflată de tatăl ei, care este membru fondator al centrului „Phoenix” din Arad. De asemenea, Ana a obținut rezultate care o clasează între primii trei la Campionatul Național de Bouldering (alpinism fără corzi de siguranţă) pentru copii și juniori, având șanse reale să prindă podiumul. Din cele cinci etape din 2018, trei au avut loc deja până acum. Ana a obținut locul doi la etapele de la Cluj și Lupeni și un loc trei la Brașov. De remarcat este faptul că Ana a descoperit escalada în urmă cu doar un an de zile la sala de cățărat „One Move” din Arad, unde este prezentă zi de zi, ore întregi, pentru a se antrena. Determinarea, autoeducarea și perseverența au făcut ca ea să ajungă la acestă performanță greu de egalat.

„Povestea ascensiunii” din jurnalul lui Zsolt

Cât de grea şi frumoasă a fost ascensiunea tinerei de doar 13 ani aflăm din jurnalul lui Zsolt:„Mă gândeam că pentru munca depusă să-i fac o surpriza uriașă și i-am propus să vină cu mine în legendarul traseu «Fisura Albastră Directă». Ana a venit de la Arad cu trenul iar eu, întors de la București, cu împlinire în suflet după prezentarea filmului Vertical, am propus să ne vedem la Căminul Alpin. La o zi după Ziua Regalității, i-am propus să începem ora de istorie la Castelul Peleș, unde îi povesteam despre Casa Regală și ne-am lăsat copleșiți de frumusețea castelului unic în lume. După Castel urma și înaltul bastion, cel mai mare și abrupt perete din țara noastră: Fisura Albastră.

Nu am avut parte de vreme prea bună, norii reci urcau pe lângă perete, era frig în fisură, înghețau mâinile, stânca era udă și alunecoasă, dar asta doar pe o porțiune unde mereu este așa (exclus când e secetă). Lungime după lungime, ne apropiam de Bivuacul 2, unde este pusă Urna lui Emilian Cristea, marele alpinist român. După ce am mai ciugulit ceva, ne îndreptăm spre «Buturuga de Măcelar», «Fisura cu Lilieci», succesiunea de tavane și Bivuacul 4, ca mai apoi să ieșim pe «Piciorul de Lemn», o secțiune ce presupune tehnică interesantă de traverseu. Ana era toată un zâmbet și avea o atitudine fantastică pe tot parcursul traseului. Dorința ei a fost ca să continuăm până pe Omu, aşa că după «Hornul lui Gelepeanu» am continuat drumul către cea mai înaltă cabană din țară, unde pentru mine berea, pentru Ana ceaiul cald însemnau recompensa pe măsură după o asemenea ascensiune. Duminică am coborat ușor fără grabă pe Valea Cerbului, iar pe drumul către casă i-am făcut ultima surpriză Anei: întalnirea cu Legenda Alexandru Floricioiu. Ora de istorie s-a încheiat la Brașov, cu povești despre premiera Fisurii Albastre iar domnul Floricioiu, pe lângă remarca legată de vârsta prea mică a Anei, a zâmbit și a felicitat-o așa cum face el cu zâmbetul lui specific. «Ne vedem la Cupa Cupelor»… spunea nea Sandu și ne-a făcut cu mâna la plecare”.

Torok: „Am ales să o sprijin în loc să o opresc”

Zsolt Torok a văzut potențialul din Ana și și-a asumat ascensiunea. „Bucuria mea, pe lângă toate celelalte, este că am avut ochiul bun să îmi dau seama că Ana va putea. Ea poate pentru că se autoeducă. Este disciplinată, învață bine la școală și știe să aprecieze viața. Nu stă cu capul în telefon, calculator și tabletă. A ieșit din«Albastră» fără să fie obosită, din contră: a ieșit echilibrată și detașată. Pe lângă educația din partea părinților și a celor din jur, autoeducarea este opțiunea fiecărui copil și asta le trasează viitorul. Am ales să o sprijin în loc să o opresc, cu toată responsabilitatea asumată”, a declarat celebrul alpinist pentru Jurnal arădean/Aradon.