Premierea elevilor la olimpiada de Religie

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, la biserica cu hramul Naşterea Domnului a parohiei Arad Micălaca Veche II, a avut loc în Duminica Tuturor Sfinților, prima după Rusalii, premierea elevilor parohiei de la Şcoala Gimnazială Caius Iacob Arad care au participat în cursul acestui an şcolar la olimpiada de Religie.

Este vorba despre Mateș Georgiana, clasa a VII-a, locul I, calificată la faza națională de la Craiova din 24-28.04.2017; Scridon Iulia, clasa a V-a, locul I la faza locală; locul III la faza județeană; Borsa Damaris, clasa a V-a, mențiune la faza județeană; Mazere Rafaela, clasa a VI-a, mențiune la faza județeană; Neagoe Alexia, clasa a VI-a, locul I la faza locală, mențiune la faza județeană; Mișcoi George, clasa a VI-a, mențiune la faza județeană; Nicolae Natalia, clasa a VI-a, mențiune la faza județeană.

Elevii au participat la Sfânta Liturghie împreună cu părinții lor, cu profesorul de Religie, Beatrice Mandă și cu profesorul Adina Matei, consilierul educativ al școlii, iar la finalul ei au fost recompensați cu premii, pentru munca, strădania și pentru rezultatele frumoase pe care le-au obținut. Mulţumirile au fost adresate, potrivit directorului adjunct, prof. Beatrice Mandă, preotului Mircea Bupte și Aurelian Popa pentru grija, sprijinul și ajutorul pe care l-au oferit.