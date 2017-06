Premiu special pentru Aradi Kamaraszinhaz

Distincţia obţinută de arădeni se datorează spectacolului „Zelda was not from here”, în regia lui Tapasztó Ernő – un musical minimalist suprarealist, pus în scenă în limba maghiară sub titlul „Tündéri”. E vorba de o coproducţie a Companiei Aradi Kamaraszínház, Teatrului Jókai din Békéscsaba şi Asociaţiei MASZK din Szeged, pe textul dramaturgului contemporan român Theo Herghelegiu. Din distribuție fac parte Attila Harsányi, Antal Tege și Enikő Éder. Muzica a fost compusă de către Enikő Éder și Borsos Pál.

Cu acest spectaol, regizorul Tapasztó Ernő a câştigat Premiul pentru Cea Mai Bună Regie în 2013 la Festivalul Internaţional al Teatrului de Studio desfăşurat la Piteşti, iar în 2016 Éder Enikő și Borsos Pál au câștigat Premiul pentru Cea Mai Bună Muzică la Festivalul „Atelier“.