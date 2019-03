Președintele Iohannis, aproape de a convoca un referendum odată cu alegerile europarlamentare

„S-a vorbit mult despre referendum și am spus că lucrurile trebuie evaluate din multe puncte de vedere. Știți că voința este una și putința este alta. Discuția a revenit și nu a revenit întâmplător. Am primit o lege care clarifica anumite aspecte tehnice, printre care pesediștii introduseseră un paragraf că odată cu europarlamentarele nu se poate organiza nimic altceva. Mi s-a părut suspect de aceea am contestat la CCR. Curtea mi-a dat dreptate. Am început să analizez cum ar fi dacă aș convoca un referendum fix pentru data alegerilor europarlamentare. (…) La început am fost puțin entuziaști. (…) Lucrăm la asta intens, analizăm datele, variantele. Eu sunt aproape hotărât să convoc referendum pentru 26 mai”, a declarat Iohannis.

