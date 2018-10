Prestaţie dezamăgitoare sub panoul braşovean

Lucru recunoscut, cu fair-play, de antrenorul „galben-albastrelor” de la FCC ICIM, Miljan Medvedj: „La Braşov am făcut cel mai slab meci de până acum, fără atitudine în primele două sferturi, fără energie, fără poftă de joc. Pe final am jucat cu 5 extreme pe parchet, Hadzovic, Dzombeta, Mercea, Fodor și Harrison, cu un presing pe tot terenul, foarte agresiv, dar diferența făcută de adversare înainte de sfertul 4 era prea mare și nu am reușit să întoarcem rezultatul”.

Diferenţa s-a făcut în sferturile 2 şi 3, când braşovencele au avut şi 20 de puncte avantaj pe tabela de marcaj. În ultimele 5 minute ale jocului, arădencele au forțat revenirea, s-au apropiat la 4 puncte cu doar 120 de secunde înainte de finalul meciului, dar ex-arădeanca Bartee – MVP-ul jocului, cu 29 puncte şi 13 recuperări – a rezolvat ecuaţia învingătoarei.

A fost: Olimpia Brașov – FCC ICIM Arad 87-76 (pe sferturi: 24-24, 27-13, 21-20, 15-19). Marcatoare – Braşov: Bartee 29 (3), Pesovic 22 (2), Ferenczi 16 (2), Arsenic 15, Podar 5. Arad: Hadzovic 25 (2), Burdgess 16, Dzombeta 16, Fodor 7, Neagu 3, Mercea 3, Ardelean 2, Ciotir 2 și Harrison 2.

Vineri, ora 18, în „Polivalenta” arădeană, FCC ICIM întâlnește pe Universitatea Cluj, echipă fără victorie în acest sezon.