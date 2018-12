Prețurile la casele din Via Carmina aproape s-a dublat în 10 ani de când există cartierul

Via Carmina a creat casa duplex, care s-a vândut la prețuri de sub 50.000 euro. Era un produs imobiliar potrivit pentru România de după criză.

Astăzi, deși există și case cu 75.000 euro, prețurile pot ajunge până la 95.000 euro, totuși simțitor mai mici comparativ cu alte case noi din alte cartiere noi din Arad, la aceleași suprafețe.

Bineînțeles, odată cu prețul caselor, progresul s-a făcut simțit în Via Carmina, noile zone ale cartierului beneficiind de confort mai ridicat și case mai mari. Astfel, prețul nu este doar o creștere, ci și o justificare a noilor standarde implementate. Când am contactat oficialii cartierului, ne-au comunicat că au chiar un plan de BUY-BACK pentru locatarii primelor zone din Via Carmina, în cadrul unor termeni și condiții specifice, ceea ce ne-a bucurat, pentru că astfel progresul devine accesibil și celor care au cumpărat în trecut (un program similar cu programele de BUY-BACK de la autoturisme sau telefoane mobile).

Analizând și din punct de vedere investițional, o casă într-un cartier nou, într-o fază de dezvoltare avansată cum este și Via Carmina, reprezintă o opțiune de luat în calcul.