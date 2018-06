Prima declaratie dupa condamnare: Raman la conducerea PSD

Declarațiile liderului PSD au venit la finalul unei ședințe a Comitetului Executiv al partidului.

”Ieri am asistat la o execuție în masă. (…) Au spus (n.r. colegii din CEx) că nu putem să ezităm să ducem la capăt lupta începută, de normalizare a legilor Justiției și de destructurare a acestui sistem ocult. Le-am spus că nu am nicio ezitare, că am de gând să merg până la capăt”, a declarat, vineri seară, Liviu Dragnea.

Liderul PSD a mai spus, în discursul său, că partidul va fi ”mult mai ferm” și mai ”radical cu ce trebuie să facem”.

”Rămân la conducerea PSD pentru a duce toate aceste lucruri la capăt, rămân și la conducerea majorității parlamentare, nu va trece moțiunea de cenzură. (…) Îmi cer iertare pentru că s-a lungit atât de mult modificarea Codului Penal. Maniera mea de a avea o abordare procedurală corectă, în Parlament, s-a dovedit greșită. În Parlament nu se mai poate vorbi de adoptarea cu procedură normală. Orice lege e atacată, retrimisă, doar doar să nu se mai pună în practică, doar doar să dea guvernul jos.”

Miza modificării Codului Penal, în acest moment, este redefinirea abuzului în serviciu, infracțiune pentru care Liviu Dragnea a fost condamnat. Legea ar urma să intre săptămâna viitoare în dezbaterea comisiei speciale condusă de deputatul Florin Iordache (PSD).

Social-democrații ar propune impunerea unui prag de 200.000 de euro și scăderea limitelor pedepsei, de la 2 la 7 ani cât este în prezent, la 1-5 ani. UDMR vrea un prag de 100.000 de lei şi scăderea limitelor pedepsei cu închisoarea de la 2 la 7 ani cât este în prezent, la 6 luni – 3 ani. PNL, USR și PMP nu vor să fie impus un prag valoric la abuzul în serviciu.

Joi, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat pe Liviu Dragnea la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman. Decizia este în primă instanță. Prejudiciul în dosarul în care Dragnea a fost condamnat este de 108.000 lei.

