Prima imagine făcută pe partea întunecată a Lunii

Guvernul de la Beijing investeşte miliarde de dolari în programul său spaţial, având în plan lansarea unei staţii spaţiale cu echipaj uman până în 2022, dar şi trimiterea de astronauţi pe Lună.

Acesta este prima imagine realizată vreodată de pe partea întunecată a Lunii.

Acestea sunt imaginile capturate înainte de aselenizare.

