Prima „lovitură” pentru UTA: a semnat Kanda!

După ce au anunțat că vor aduce fotbaliști care își doresc cu adevărat să îmbrace tricoul alb-roșu, cei de la UTA au anunțat, astăzi, primul “nume greu”. Este vorba de “Bobo” Kanda, mijlocașul ofensiv al celor de la Dunărea Călărași, echipă de care s-a despărțit zilele trecute. Jucătorul a fost prezentat la sediul clubului, acolo unde a și semnat un contract pe un an și jumătate cu arădenii.

Kanda a fost văzut la Arad în barajul de promovare în prima ligă, în iunie 2016, dar și la meciul de campionat din sezonul trecut, de la Șiria (16 septembrie 2017), când oaspeții s-au impus cu 1-0.

Kanda e un număr 10 adevărat, dar poate evolua ca și al doilea vârf, deci se poate spune că UTA și-a luat, după multă vreme, un jucător cu adevărat de creație la mijlocul terenului.

”Primul gând e să mă acomodez cât mai repede, să intru în formă bună, să ajut echipa cât pot, iar din vară să tragem pentru promovare. Sper să pot da din experiența acumulată în acești ani. UTA are cei mai frumoși suporteri, îi simți în teren, e ca și cum ai un om în plus”, a declarat Kanda, imediat după ce a semnat un contract valabil o jumătate de an, cu opțiune de prelungire pe încă unul.