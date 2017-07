Prima naştere după 40 ani

Două sate din judeţul Arad au intrat într-un top „negru” al naşterilor. Au trecut ani de zile de când niciun copil nu a mai fost adus pe lume de părinţi care să locuiască în Budeşti sau în Groşi, primul sat aparţinând de comuna Pleşcuţa, al doilea de comuna Vârfurile. Într-un material rea­lizat de cei de la gandul.info se arată că ultima naştere a unui copil provenit din părinţi care locuiesc în satul Budeşti ar fi fost înregistrată în anul 1977, iar ultima naştere în satul Groşi a fost înregistrată în 2006. Potrivit gandul.info, Marius Viorel Groza, primarul din Pleşcuţa, a declarat că „în satul Budeşti nu s-au născut copii, din datele pe care le deţinem, din anii 1977-1978. Cauza ar fi plecarea tinerilor la oraş sau în satele de câmpie din zona oraşelor. Urmările sunt destul de grave: în primul rând, scăderea populaţiei, în al doilea rând s-au desfiinţat şcoala şi grădiniţa din satul Budeşti. De la un an la altul devenim o comună cu o medie de vârstă tot mai înaintată şi în ritmul ăsta, în câţiva ani buni, o să ajungem sub 1.000 de locuitori”.

După ce a demarat o campanie pe internet prin care şi-a făcut cunoscută comuna, primarul spune că este bucuros că deja are locuitori noi în satul Budeşti. „În ultimele două luni a apărut o surpriză. După multă muncă, multă promovare a satului Budeşti, am reuşit să aducem în sat două familii de tineri care şi-au făcut domiciliul pe satul Budeşti, şi-au cumpărat două căsuţe. Una dintre familii a născut o fetiţă care are domiciliul pe satul Budeşti. Da, este primul copil după 40 de ani”, a spus Groza. Până acum câteva luni, în Budeşti locuiau 12 persoane, toate cu vârste de 50-60 de ani. Acum numărul locuitorilor a ajuns la 18.

Probleme şi la Groşi

O situaţia asemănătoare se întâmplă şi în satul Groşi, din comuna Vârfurile. Potrivit primarului de acolo, Radu Giurgelea, nu au mai fost înregistrate naşteri de prin 2006. „În satul Groşi, care aparţine de comuna Vârfurile, din statisticile noastre, din anul 2006 nu s-au mai înregistrat naşteri, motivul fiind plecarea tineretului către oraş în căutarea unor locuri de muncă. Cei care au rămas sunt părinţii tinerilor, care au o medie a vârstei cuprinsă între 55-60 de ani”, spune Giurgelea.

Problemă naţională

Numărul tot mai mic al naşterilor nu este întâlnit doar în Arad, ci în toată ţara. Potrivit statisticilor, în 2016 s-a înregistrat cel mai mic număr de naşteri din 1989 până acum, respectiv 189.783. „Faţă de 1990, numărul naşterilor a scăzut cu peste 125.000, iar ipotetic vorbind, printr-o reducere la absurd, dacă acest ritm se va păstra, în 75 de ani România ar putea fi ţara fără copii”, spun cei de la gandul.info.