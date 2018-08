Prima promoție a Școlii Profesionale „Astra” Arad

La Școala Profesională „Astra”, meseria este considerată brățară de aur și munca meseriașilor, atât de rari în zilele noastre, este pusă la loc de cinste. Sudori, strungari, electricieni, lăcătuși, electromecanici și operatori la mașini cu comandă numerică au fost meseriile pe care tinerii de la „Astra” le-au învățat în fabrica care le-a devenit și primul loc de muncă: „AstraVagoane Călători”. Asta pentru că patronatul și conducerea societății au gândit o școală în care nu numai că se învață o meserie, ci elevii primesc cazare și masă gratuit, o bursă lunară în valoare de 500 de lei, precum și garanția unui loc de muncă, la finalizarea studiilor.

În urmă cu trei ani

La data de 14 septembrie 2015, într-o zi de mare sărbătoare – „Înălțarea Sfintei Cruci” -, prima școală profesională privată, finanțată de un investitor român, își deschidea porțile în Arad. Elevii care au pășit cu emoție pe treptele școlii au urcat zi de zi, an de an, pătrunzând tot mai adânc în tainele profesiei alese. Astfel din luna septembrie a acestui an, primii absolvenți ai școlii vor fi încadrați în producție, fiecare dintre ei urmând să profeseze meseria învățată în cei trei ani la școală.

Încredere în viitor

„Rezultatele obținute la examenul final de certificare a competențelor profesionale, în urma cărora toți absolvenții au fost promovați ne dă încredere în zilele ce vor veni. Cu siguranță ne aflăm pe drumul cel bun. Este meritul întregului colectiv profesoral pentru rezultatele foarte bune obținute de elevii școlii, în fața a patru comisii externe de evaluare a competențelor profesionale, din trei județe diferite (Timiș, Caraș-Severin și Dolj)”, ne spun reprezentanții Școlii Profesionale „Astra”.

România are nevoie de meseriași

„Avem convingerea că țara aceasta are mare nevoie de meseriași. Cele aproape trei decenii în care școlile profesionale au fost marginalizate, unele chiar desființate, au azi drept rezultat, o forță de muncă îmbătrânită care își așteaptă schimbul care nu mai vine. Ceea ce se întâmplă azi la Școala Profesională «Astra», ar trebui răspândit la nivelul întregii Românii. Asemeni făcliilor de Paște ar trebui să se răspândească școlile profesionale, pentru că doar așa vom putea avea din nou o industrie puternică”, a declarat directorul Școlii Profesionale „Astra”, prof. Cristian Stoica.