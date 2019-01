Primăria, amendată pentru monument

Arad. „La scurt timp după ce a pierdut în instanță procesul legat de desființarea cortului USR, Primăria Arad este amendată de Inspectoratul Regional de Construcții Vest pentru „realizarea de lucrări… fără autorizație de construire”. Aceasta este prima informație oferită într-un comunicat de presă remis vineri, 4 ianuarie 2019, de USR Arad.

Detaliile urmează mai apoi: „Amintim că Primăria Arad a amendat vara trecută USR Arad și a desființat cortul campaniei #FărăPenali, sub pretextul lipsei autorizației de construire. Pentru că legea nu prevede necesitatea acestei autorizații pentru un cort, procesul verbal de contravenție a fost contestat ulterior și desființat de instanța de judecată. În paralel, presată de aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire, aceeași primărie amplasează în fața fostului cinematograf Dacia monumentul de for public «Arad 1918», fără să obțină în prealabil autorizația de construire obligatorie, fapt constatat și sancționat contravențional de Inspectoratul Regional de Construcții Vest, în urma sesizării USR”.

Ce spune avocatul USR Arad, Cătălin Mihalache, despre această situație? „Respectarea legii este o obligație a tuturor cetățenilor, iar aici ne așteptăm ca autoritățile să fie un exemplu. Chiar dacă Primăria Arad a fost din nou luată prin surprindere de trecerea timpului, graba de a amplasa monumentul nu scuză încălcarea unor norme clare.

Mai subliniez aici dublul standard aplicat de administrația arădeană, care pe de o parte solicită abuziv un document acolo unde el nu este necesar, pentru a satisface diverse interese politice, iar pe de altă parte ea însăși ridică o construcție fără a obține în prealabil acel document, obligatoriu de această data. Din păcate, unii cred că merge și așa, numai că de fapt ne furăm singuri căciula. Unde am ajunge dacă toată lumea ar construi în felul acesta? USR propune un alt model de administrație, bazat pe transparență și legalitate. Societatea funcționează bine doar dacă legea este respectată, indiferent că ești primar sau simplu cetățean”, a punctat Cătălin Mihalache.