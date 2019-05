Primăria aşteaptă să primească gratis Teatrul Vechi

ARAD. Problema Teatrului Vechi a fost adusă din nou în atenţia consilierilor locali municipali şi a Executivului Primăriei de către Ionel Ciupe. La finalul şedinţei ordinare din această lună, alesul municipal a subliniat: „Nu vreau să repet toată istoria Teatrului Hirschl, o cunoaşteţi la fel de bine ca mine. Vreau să îl întreb direct pe domnul viceprimar (Bibarţ-n.r.), care îl înlocuieşte pe domnul primar Falcă: Ce aveţi de gând să faceţi cu clădirea Teatrului Vechi? O cumpărăm sau nu? Sau mai aşteptăm doi ani de zile şi o lăsăm să se prăbuşească cu totul?”.

Explicaţiile viceprimarului

Viceprimarul Călin Bibarţ i-a răspuns lui Ionel Ciupe astfel: „Cu ani în urmă, Municipalitatea şi-a exprimat intenţia de a cumpăra Teatrul Vechi, dar preţul cerut de proprietar… să spunem că cele două părţi nu s-au înţeles. De abia din acest an, după cum ştiţi, avem o lege care ne permite să-l sancţionăm pe proprietar pentru că nu-şi îngrijeşte clădirea. Ca urmare, am văzut o etichetă mare pe clădire, că acum vrea să vândă. Aşteptăm şi noi să vedem cu ce preţ şi cum. Dacă nu, noi oricum impozitul i-l punem de şase ori, aşa cum prevede legea, şi probabil că într-un an, doi – aşa cum aţi spus şi dumneavoastră – dacă nu ni-l vinde, ni-l dă gratis din cauza faptului că nu-şi plăteşte impozitul majorat” – a opinat Călin Bibarţ.

Speranţe…

Ionel Ciupe a mulţumit pentru explicaţiile primite, dar a mărturisit că acestea nu îl satisfac. „Ştiţi la fel de bine ca şi mine: nu a fost nicio negociere serioasă între dumneavoastră şi proprietar. Dacă tot am ridicat de atâtea ori problema asta, trebuia să mă invitaţi şi pe mine la discuţii. Ştiu că preţul cerut e foarte mic. Eu sper că totuşi veţi reuşi şi vă rog pe dumneavoastră personal să vă ocupaţi de problema asta – a spus Ionel Ciupe adresându-i-se viceprimarului Bibarţ. Sper că veţi reuşi să-l convingeţi pe proprietar sau să ajungeţi la un numitor comun, să cumpărăm acea clădire pentru că merită. Şi putem obţine şi fonduri europene – ştiţi la fel de bine ca mine lucrul acesta” – a conchis Ionel Ciupe.

4.000 de euro impozit anual

Reamintim, Consiliul Local al Municipiului Arad a decis ca imobilele lăsate în paragină să fie supraimpozitate începând de la 1 ianuarie 2019. În cazul clădirii Teatrului Hirschl, Primăria a stabilit că se află în stadiu avansat de degradare şi a majorat impozitul cu procentul maxim: 500%. Dacă până în 2018 proprietarul plătea un impozit de 3.209 lei pentru clădirea de pe strada Gheorghe Lazăr nr.3, de la 1 ianuarie 2019 valoarea impozitului a crescut la 19.254 lei (aproximativ 4.000 de euro)!