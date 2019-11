Primăria, cale întoarsă în privința reabilitării imobilelor!

ARAD. După ani de zile în care arădenii au privit cu jind – iar administraţia locală, cu inerţie – spre alte oraşe în care primăriile s-au implicat în reabilitarea faţadelor clădirilor istorice, edilul interimar al Aradului a organizat, miercuri, o conferinţă de presă în care a prezentat, victorios, intenţia Primăriei de a acorda sprijin financiar pentru reabilitarea fațadelor. La nici o lună după ce a afirmat, tot într-o conferință de presă, că nu există prevederi legale care să permită acest lucru!

Desigur, un asemenea program, prezentat acum pompos de edil, putea fi pus la punct şi aplicat mult mai repede. Am avut chiar şi o hotărâre de Consiliu Local din 2014-2015 care permitea acest lucru, dar… „din păcate nu a funcţionat” – am fost anunţaţi acum. Am avut şi o lege – 53/2011, privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor – care pentru unele administraţii din ţară a avut rol inspiraţional, nu şi pentru cea a Aradului. Am pierdut ani în care urbea noastră – considerată odinioară Mica Vienă – s-a transformat într-un oraş tern, cu clădiri degradate, a căror dominantă cromatică este griul. Ani de zile, administraţia municipiului Arad s-a mulţumit să arunce în cârca proprietarilor acestor clădiri obligativitatea reabilitării, fără să îşi asume o minimă responsabilitate în această chestiune. Desigur, proprietarii sunt primii răspunzători de felul în care arată clădirile pe care le deţin şi în care locuiesc. Dar oare nu e în joc şi imaginea oraşului şi a conducătorilor săi? De ce nu au găsit aceştia soluţii pentru a transforma Aradul, aşa cum au găsit edilii altor oraşe? De ce au aşteptat până acum să profite de o lege care exista încă din 2011?

L-am întrebat de-a dreptul pe primarul Călin Bibarţ de ce „doar acum” când se putea mult mai devreme. Am fost certaţi un pic că nu apreciem intenţia de astăzi a municipalităţii arădene, caracterizată de edil drept „un pas mare”. „De ce nu luaţi partea bună? Până acum ziceaţi că de ce nu se face nimic. Acum, dacă încercăm să facem, că de ce facem doar acum. (…) Haideţi să apreciem! A muncit întregul colectiv câteva luni de zile până să reuşească să aducă acest program la o formă…” – ne-a răspuns Călin Bibarţ.

Haideţi să vedem, în continuare, care e „forma” sub care a fost gândit sprijinul financiar acordat de Primărie pentru reabilitarea faţadelor.

Regulile

Din start, trebuie precizat că de acest sprijin pot beneficia doar persoanele fizice, nu şi juridice. Exclusiv cetăţeni români. Pentru cei care deţin mai multe locuinţe, sprijinul se acordă pentru o singură locuinţă – cea de domiciliu. Şi vorbim doar de clădirile din zona protejată a Aradului.

Potrivit edilului, Primăria va realiza mai întâi o evaluare a clădirilor şi o ierarhizare a celor care necesită intervenție imediată. Pasul următor va fi o notificare a proprietarilor din imobilele selecționate. Ulterior, deținătorii notificați au obligația de a transmite primăriei hotărârea ori, după caz, acordul scris, însoțită/însoțit de nota tehnică de constatare elaborate în condițiile legii, în termen de maximum 60 de zile de la data primirii notificării. După întocmirea notei tehnice de constatare, proprietarii contractează elaborarea documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție, precum și a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție elaborat/elaborate și avizat/avizate în condițiile legii cu respectarea proiectului de arhitectură existent la cartea tehnică a construcției. Tot proprietarii imobilelor vor fi cei care vor avea obligația de a obține autorizația de construire.

Rezistenţa, la proprietari

Pentru a putea beneficia de sprijinul financiar din partea Primăriei, proprietarii au obligația de a realiza lucrările de intervenție și protejare a clădirilor, dacă acestea prezintă „degradări care pun în pericol viața, integritatea fizică, sănătatea și siguranța populației, care afectează calitatea mediului, a cadrului construit urban și a spațiilor publice”. Lucrările de consolidare/reparații la structura de rezistență a clădirii vor fi asigurate din finanțarea exclusivă a proprietarilor. După finalizarea consolidării structurii, proprietarii pot solicita finanțarea pentru a anvelopa clădirea în condițiile Legii nr. 153/2011 privind creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare.

Finanţarea

Finanțarea lucrărilor de intervenție, se efectuează astfel: *20% din valoarea lucrărilor eligibile, din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetul local, sub formă de grant – sprijin financiar nerambursabil acordat de Primărie în cadrul programului; *maxim 80% din valoarea lucrărilor eligibile, în cazul în care aceasta nu se acoperă integral din fondul de reparații al asociației de proprietari și/sau din alte surse legal constituite, sub formă de contribuție financiară rambursabilă, la cererea de finanțare depusă de către proprietari/asociațiile de proprietari, în baza hotărârii Consiliului Local și în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație, cu recuperarea sumelor în condițiile legii.

Perioada de recuperare a sumelor avansate de către autoritatea locală pentru asigurarea cotei de contribuție aferente proprietarilor prin intermediul taxei este de minimum 5 ani, maximum 10 ani (pentru cei cu o „situaţie socială deosebită”).

Licitaţia, organizată de Primărie

Deşi în cadrul conferinţei de presă de ieri, primarul susţinea că nu Primăria, ci proprietarii vor contracta executarea lucrărilor de reabilitare a faţadelor, ulterior municipalitatea a transmis un comunicat de presă în care spune altceva: „În cazul în care se optează pentru sprijinul financiar al administrației locale, Municipiul Arad va organiza (…) procedura de achiziție publică de executare a lucrărilor, cu participarea reprezentantului delegat al asociației de proprietari sau a proprietarului de clădire, după caz, în Comisia de adjudecare a ofertelor. Contractele de execuție urmează să fie încheiate între executantul lucrărilor de reabilitare desemnat în urma procedurii de achiziție publică, Municipiul Arad ca autoritatea publică cofinanțatoare și proprietar/asociație de proprietari – prin reprezentant.”

Primele rezultate, la final de 2020

Edilul a anunţat că un proiect de hotărâre vizând sprijinul financiar acordat de Primăriei pentru reabilitarea faţadelor va fi afişat la transparenţă săptămâna viitoare. Probabil la începutul anului următor proiectul va fi votat în CLM. După care va putea demara procedura acordării/obţinerii sprijinului financiar. Primele lucrări executate în cadrul acestui program ar putea începe – potrivit primarului – la jumătatea anului 2020, iar primele rezultate ar putea fi vizibile spre sfârşitul lui 2020 – începutul lui 2021.