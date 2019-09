Primăria, echipa UTA şi stadionul

ARAD. Directorul general al Clubului UTA, Decebal Codru Grădinariu, şi edilul Călin Bibarţ au semnat, joi, un contract de finanţare în baza căruia Primăria – prin Centrul Municipal de Cultură – alocă noi fonduri pentru echipa fanion a Aradului.

„De la an la an, bugetul alocat echipei de fotbal UTA a crescut, lucru absolut normal pentru că au crescut şi cheltuielile. Anul acesta, cumulat, dăm 7,3 milioane de lei, bani pe care echipa îi foloseşte pentru a-şi desfăşura activitatea” – a explicat primarul interimar Călin Bibarţ. De cealaltă parte, Decebal Codru Grădinariu a precizat că finanţarea primită de la Primărie reprezintă 90% din bugetul clubului. „Suntem ceea ce facem, nu ceea ce spunem. La Arad, lucrurile se fac, se întâmplă. Odată cu semnarea acestui contract, există continuitate şi pentru anul competiţional 2019-2020. La anul se împlinesc 75 de ani de existenţă a clubului, an care ar putea coincide cu rezultate foarte bune pe plan sportiv – deziderat a cărui bază s-a pus prin semnarea acestui contract. (…) Dincolo de echipa mare, avem 280 de copii care nu plătesc niciun leu pentru a veni la fotbal. Sunt puţine echipe în ţară care pot să spună lucrul acesta, peste tot există o taxă… Banii care ni s-au repartizat asigură ca în Arad să îşi desfăşoare activitatea aceşti copii şi să existe un viitor” – a punctat directorul general al Clubului UTA.

Stadionul

După semnarea contractului de finanţare cu Clubul UTA, Călin Bibarţ a anunţat că Primăria a demarat o nouă licitaţie pentru contractarea unor lucrări de 3,5 milioane de lei la Stadionul Francisc Neumann.

„Am urcat în sistemul electronic de licitaţie o parte din lucrările care mai sunt necesare şi, în circa o lună de zile, vor fi urcate şi celelalte. Fiecare e gândită cu posibilităţi de executare şi pe vreme nefavorabilă, în timp de iarnă, şi cu perioadă de execuţie de 4-5 luni de zile. Dacă nu avem surprize neplăcute din partea firmelor – să se conteste şi să se judece între ele –, într-un parcurs normal, la începutul anului viitor stadionul s-ar putea finaliza. În momentul de faţă, în circa două săptămâni vom avea gazonul verde, în circa o lună de zile se va termina şi partea de iluminat, de nocturnă – lucrări care sunt sub contract, lucrări care trebuiau făcute de Compania Naţională de Investiţii conform înţelegerii cu Guvernul, dar care nu au fost făcute. Iar o parte din celelalte lucrări care au rămas neasumate de Compania Naţională de Investiţii… am decis să nu mai aştept după ei, le-am scos ieri în licitaţie şi mai urmează o licitaţie astfel încât terminăm stadionul din banii noştri, ai arădenilor. Şi dacă Guvernul va reveni la sentimente mai bune faţă de oraşul nostru, aşa cum pe fonduri europene s-au numit obiective finanţate retrospectiv, la fel vor putea şi cei de la CNI să preia aceste contracte şi să dea arădenilor banii înapoi. E strict decizia lor. Noi nu mai aşteptăm după ei, mergem cu stadionul înainte” – a conchis Călin Bibarţ.

Până în prezent, Primăria Arad a investit aproximativ 32 de milioane de lei în noua arenă UTA. Alte 3,5 milioane de lei valorează lucrările licitate acum, iar o sumă cel puţin la fel de mare ar urma să fie investită odată cu adjudecarea lucrărilor din următoarea licitaţie.