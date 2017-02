Primăria Lipova a rezolvat problema de la Şoimoş

Reprezentanţii Primăriei Lipova au reacţionat la materialul „Izolaţi în oraşul Lipova al anului 2017” şi au anunţat că problema căii de acces spre cartierul Şoimoş a fost rezolvată. Dar numai parţial. „Zona afectată este o zonă situată în pantă, valea ce străbate pe mijloc această zonă fiind formată de apa care provine de pe dealurile din împrejurul zonei afectate. De menţionat este faptul că la baza văii există locuri de parcare asigurate”, au spus cei de la primărie. După ce au primit sesizarea de la cetăţeni, respectiv în 17 ianuarie, reprezentanţii administraţiei locale spun că au analizat situaţia şi că au intervenit. Dar rezolvarea este una provizorie. „Imediat după înregistrarea notificării la primărie, reprezentanţii administraţiei locale a oraşului Lipova, în prima fază, personalul calificat din cadrul departamentelor de specialitate din cadrul Primăriei Oraşului Lipova, s-au deplasat la faţa locului pentru a constata nivelul problemei şi pentru a găsi o soluţie cât mai rapidă şi eficientă, care, pentru început, să ajute la îmbunătăţirea situaţiei. Singurele acţiuni care au putut fi întreprinse pentru început au fost spargerea stratului de gheaţă format şi crearea unei porţiuni prin care locatarii să poată avea acces la proprietăţi”, spun cei de la primărie.

Nu e prima oară

După cum am menţionat şi în materialul „Izolaţi în oraşul Lipova al anului 2017”, nu este prima dată când locuitorii cartierului Şoimoş se confruntă cu această problemă. Iar acest lucru a fost confirmat şi de către primărie. „Situaţia din această zonă nu este prima de acest gen, problema menţionată repetându-se în fiecare an când temperaturile sunt foarte scăzute şi ajung sub pragul îngheţului. Cauzele care duc an de an la această situaţie neplăcută, sunt două şi se referă la situarea porţiunii afectate, aceasta fiind practic o vale situată la poalele dealurilor înconjurătoare, nefiind cuprinsă în planul urbanistic ca şi drum şi lipsa apei curente şi a instalaţiei de canalizare din această zonă”, mai spun cei de la Primăria Lipova.

Să rezolve Compania de Apă

Reprezentanţii administraţiei locale din Lipova spun că singura rezolvare pe termen lung depinde în exclusivitate de Compania de Apă Arad, care implementează un proiect în urma căruia locuitorii din Şoimoş vor avea apă, canalizare şi… un drum decent. „În prezent, problema notificată de către locatarii acestei zone a fost rezolvată, dar aceasta este doar o soluţie parţială a problemei. Soluţia definitivă şi sigură pentru nerepetarea acestei situaţii va fi posibilă doar în urma implementării proiectului de introducere apă-canal, când această vale va putea fi construită în cele mai bune condiţii, ca drum de acces. Până la realizarea acestui proiect, reprezentanţii administraţiei locale a oraşului Lipova sunt alături de locatarii acestei zone şi vor asigura în continuare lucrările necesare pentru accesul la proprietăţile din zona afectată”, ne mai spun reprezentanţii primăriei.