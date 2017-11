Am ales să ascultăm vocile cititorilor Jurnal Arădean/aradon.ro și să aducem la cunoștința lor un lucru cerut de către ei: salariile unor primari din județul Arad. Așadar, am aruncat o privire atentă peste listele cu veniturile salariale ale angajaților din conducerile celor nouă primării de oraș din județul nostru. Am început cu Sebiș, Nădlac, Curtici și Pâncota, unde conducerile acestor patru localități au cele mai mici salarii în rândul primăriilor de oraș din Arad. La Sebiș, localitate cu șase mii de locuitori (Recensământ 2011), viceprimarul Radu Demetrescu are un venit lunar brut de 6.525 de lei, iar Gheorghe Feieș, primarul orașului, de 7.957 de lei.

Și la Nădlac, unde trăiesc 7.400 de oameni, primarul Ioan Mărginean câștigă 7.957 de lei, iar viceprimarul Dușan Somrak 6.525 de lei. Exact aceleași venituri le au și Ioan Doba, viceprimarul și Bogdan Ban, primarul orașului Curtici. Și la Pâncota, viceprimarul Ioan Boiciuc are un venit salarial de 6.525, iar primarul Dan Pocrișer de 7.975 lei.

Primarii din județ, salarii de mii de lei

Ca urmare a interesului manifestat de către cititori, ne-am îndreptat privirile către grilele de salarizare ale primarilor din județ.

Vom privi acum și spre bugetele orașelor. Cele trei orașe menționate mai sus sunt toate…„pe minus”. Bugetul Nădlacului are un deficit de aproape șase milioane de lei, iar cel al Curticiului un deficit de 12 milioane de lei, conform informațiilor publicate pe site-ul primăriei. La Pâncota, situația este una bună. Cu venituri de 17 milioane de lei și tot atâtea cheltuieli, conform ultimei rectificări bugetare, bugetul orașului este „pe zero”. În ceea ce privește bugetul orașului Sebiș, nu avem date. Acesta nu este publicat pe site-ul instituției, chiar dacă legea îi obligă să îl publice (și) acolo, iar la cererea formulată de către Jurnal Arădean (pe data de 15 noiembrie), reprezentanții primăriei nu au răspuns până la data publicării acestui articol.

Pecica și Sântana

Dacă ar fi să facem un „top” al celor mai mari salarii din primăriile județului Arad, la mijlocul acestuia s-ar afla cei din Pecica și Sântana, orașe cu aproximativ 12.000 de locuitori fiecare. Miodrag Stanoiov, viceprimarul orașului Pecica și Cornel Gligor, viceprimarul din Sântana, câștigă lunar câte 7.250 de lei, în timp ce Petru Antal, primarul Pecicăi, și Daniel Tomuța, primarul Sântanei, câștigă nici mai mult, nici mai puțin de 8.700 de lei brut în fiecare lună. Bugetul orașului Pecica are un deficit de 0,5 milioane de lei, iar cel al orașului Sântana are, conform ultimei rectificări bugetare (31 octombrie a.c.), un deficit de 2,5 milioane de lei.

Vârful „piramidei”

„Câștigători” ai topului sunt cei din primăriile Ineu și Lipova. Viceprimarul Ineului, Ionel Albu câștigă în fiecare lună câte 8.157 de lei, cu 1.000-1.500 de lei mai mult decât omologii săi din alte orașe. Călin Abrudan, primarul orașului, are un venit lunar de aproape 10.000 de lei, cu mult peste omologii din celelalte opt orașe ale județului.

Nici Lipova nu stă mai rău. Vasile Dodon, vicele lipovan, are un salariu brut lunar de 7.250 de lei, iar Mircea Jichici, primarul orașului, un salariu brut de 8.700de lei. Acestor salarii li se adaugă, însă, un spor de 25% din venitul brut, deoarece primăria implementează proiecte cu finanțare europeană. Astfel, vicele ajunge la un salariu de nouă mii de lei lunar, iar primarul la unul de aproape unsprezece mii de lei.

În funcție de coeficient

Salariile din primării sunt calculate în funcție de coeficient, fiecare punct de coeficient reprezentând câte un salariu minim pe economie (1.450 de lei). Conform Legii 153/2017, primarii localităților cu numărul de locuitori situat între 10.001 și 20.000 au un coeficient de șase puncte (indemnizație de 8.700 lei brut), viceprimarul unei astfel de localități are un coeficient de 5 puncte (indemnizație de 7.250 lei brut). Primarii de localități cu 5.001-10.000 de locuitori au un coeficient de 5,5 puncte (indemnizație de 7.975 lei brut), viceprimarii acestor localități având coeficientul de 4,5 puncte (indemnizație de 6.525 lei brut), în timp ce primarii localităților cu 3.001-5.000 de locuitori au coeficientul 5 (indemnizație de 7.250 lei brut), iar viceprimarii acestora coeficientul 4 (indemnizație de 5.800 lei brut).