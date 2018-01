Primarii din judeţul Arad nu vor superimunitate

Proiectul, depus de 41 de parlamentari social-democraţi, prevede modificarea Codului Penal, definirea funcţionarului public urmând să fie schimbată. Astfel, din această categorie ar urma să fie excluse persoanele alese în funcţii de demnitate publică: şeful statului, parlamentarii şi aleşii locali. Dacă legea va fi adoptată, ei nu vor mai putea fi cercetaţi – de exemplu – pentru abuz în serviciu, conflict de interese sau luare de mită. Toţi primarii din judeţul Arad pe care i-am contactat au declarat că nu sunt de acord cu proiectul, însă au fost de acord că actuala legislaţie cuprinde multe „aberaţii” care permit abuzuri în interpretarea conflictului de interese, incompatibilităţilor şi abuzului în serviciu. De altfel, nu puţini primari din judeţul Arad au fost nevoiţi să bată, ani în şir, culoarele tribunalelor, pentru că au fost acuzaţi de Agenţia Naţională de Integritate, cel mai frecvent pentru incompatibilitate sau conflict de interese. Sute de primari din toată ţara au fost trecuţi pe „lista neagră” a „incompatibililor” pentru motive cum ar fi acela că au făcut parte din consiliile de administraţie ale unor societăţi aflate în subordinea primăriilor. Situaţie în care s-a aflat inclusiv fostul primar al Sibiului, Klaus Iohannis.

Nici măcar primarii care au fost puşi pe drumuri de către ANI, pe motive, nu sunt de acord cu superimunitatea. Unii, printre care şi primarul de la Pecica, Petru Antal, au câştigat definitiv procesele, însă alţii, cum ar fi primarul de la Tîrnova, Florin Farcaşiu, încă mai au de „luptat” în instanţă.

Călin Abrudan, primar Ineu

„Sigur că nu sunt de acord, nimeni nu este mai presus de lege. Din păcate, însă, la regimul incompatibilităţilor, conflictului de interese, dar, mai ales, la abuzul în serviciu, sunt o mulţime de aberaţii, practic, orice primar poate fi acuzat de abuz în serviciu pentru simplul motiv că şi-a îndeplinit atribuţiile de primar. Aşadar, nu la superimunitate trebuie să muncească domnii senatori şi deputaţi, ci la redefinirea abuzului în serviciu, a conflictului de interese, a incompatibilităţilor”.

Florin Farcaşiu, primar Tîrnova

„Este, vizibil, o lege cu dedicaţie, ca să scape nişte penali de ai lor. Niciunui liberal nu i-ar fi trecut prin cap o asemenea tâmpenie, dar de când există Parlamentul României nu a mai fost nicio altă majoritate ca şi aceasta, preocupată doar de ridicarea penalilor proprii deasupra legii. Eu am fost acuzat de ANI de incompatibilitate, dar nici nu m-am gândit vreo clipă să susţin o lege care să mă protejeze împotriva legii. Lupt cu ANI în instanţă să-mi dovedesc nevinovăţia, am câştigat de două ori şi voi câştiga definitiv, pentru că sunt nevinovat, dar aceasta nu înseamnă că pot fi de acord cu o asemenea lege. Sau, mai degrabă, fărădelege. Cei din coaliţia PSD-ALDE s-au preocupat tot anul trecut de subordonarea legii şi cred că nici în acest an nu se vor potoli. Cine ştie ce mai coc.”

Ioan Crişan, primar Vladimirescu

„O asemenea lege face mult rău demnităţii de primar. Dincolo de persoană, primarul ajunge ţinta oprobiului public, al oamenilor de rând, care nu au cum să nu fie frustraţi dacă ar vedea că primarul poate face orice, fără să dea socoteală cuiva. Şi nu vorbesc doar de primar, ci de toţi ceilalţi demnitari direct vizaţi. După părerea mea, nu este vorba decât despre o fumigenă, menită să mascheze alte lucruri, mult mai grave, care se doresc puse în practică, ca să ofere poporului circ şi, din când în când, câte un codru de pâine, căci la zahăr, ciocolată sau prăjituri nu trebuie nici măcar să viseze”.

Petru Antal, primar Pecica

„Ca membru PNL, sunt total împotrivă, aşa cum este şi partidul. Ca primar, sunt, de asemenea, împotrivă, dar trebuie să spun că sunt unele lucruri cu care nu pot să fiu de acord. Aberaţiile referitoare la incompatibilităţi, conflict de interese şi abuz în serviciu trebuie eliminate, dar nu aşa cum vor ei. Modificările sau eliminarea prevederilor legislative care se bat cap în cap trebuie dezbătute şi reglementate de către jurişti absolut independenţi, care să nu ţină partea nici celor care trebuie cercetaţi pentru faptele lor, dar nici procurorilor, care îşi doresc să poată rezolva cât mai uşor un dosar. Legea trebuie să fie clară, să nu permită ocolirea ei, dar nici abuzuri din partea procurorilor. Nu este normal ca un primar fără nicio vină-cum a fost şi cazul meu- să fie nevoit să piardă aproape trei ani prin tribunale, că-şi dovedească nevinovăţia, în loc să se ocupe de primărie”.