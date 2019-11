Primarul Bot s-a supărat pe… sportivi

ȘIRIA. I-au criticat aspru proiectul care prinde contur în aceste zile în pădurea care leagă pe sus, pe creastă, schitul Feredeu de Cetatea Șiria, un proiect care vizează asfaltarea drumului forestier și care aduce cu sine tăierea a peste 2.000 de arbori. Și s-a supărat rău primarul pe ei. Nu și-a ascuns mâhnirea că unii nu-i apreciază proiectul prin care și mai mulți turiști vor veni sus la Cetatea Șiria și care, pe viitor, va permite ca pe o parte să urci la Şiria, pe drumul asfaltat pe deal tot de dânsul, iar pe cealaltă parte doar să cobori, toate urcări şi coborâri cu maşina, pe drumul care urmează acum să fie realizat cu fonduri de la stat. S-a supărat că unii nu-i înțeleg viziunea. Că vorbesc de protejarea pădurilor şi de mediu și că au cuvinte dure la adresa sa și a planurilor sale.

Și nu doar s-a supărat, ci chiar s-a răzbunat, am putea spune, dacă ne luăm după coala A4 prinsă pe indicatorul de traseu turistic de sus, de la Feredeu, pe drumul care desparte două destinații, una turistică, cealaltă religioasă: Cetatea Șiria, în stânga și schitul Feredeu, în dreapta. N-a contat neapărat legea, bunul simț, calculele de tot felul în luarea unor decizii, iubitorii naturii de care Șiria beneficiază din plin, ori dezbaterea, ci doar supărarea mare a primarului.

Supărarea edilului Bot

A cui? A edilului Valentin Bot, primarul comunei Şiria, care pare că le-a pus gând rău cicliștilor, motoriștilor, alergătorilor și celor care se plimbă pe jos prin frumoasa pădure ce ţine de comuna pe care o conduce. Pădurea Primăriei, ar spune edilul. Și a decis primarul: nu mai e voie în pădure!

Cum nu poți lua o astfel de decizie tam-nesam și cum edilul știe acest lucru, căci păstorește destinele comunei de ani buni, a căutat repede un dezastru mai mult sau mai puțin natural, de preferat mai mult, care să justifice interdicția de a mai pătrunde în pădure. Și l-a găsit repede, pentru că s-a lovit şi în trecut de el: pesta porcină.

Ca atare, a prins de indicatorul de traseu turistic următorul anunț: „Anunț de interes public. Stimați cetățeni, având în vedere situația epidemiologică generată de prezența pestei porcine africane în județul Arad, în vederea luării tuturor măsurilor pentru a combate extinderea pestei porcine africane, SE INERZICE desfășurarea tuturor activităților sportive de agrement și picnic în zona pădurilor de pe raza comunei Şiria şi a Cetăţii Şiria. Vă rugăm să respectaţi cele menţionate, în caz contrar veţi fi sancţionaţi contravenţional cu suportarea consecinţeilor legale. Pesta porcină africană este o boală virală deosebit de gravă, a mistreţilor şi porcilor domestici, iar prin aruncarea gunoiului şi a diverselor resturi se poate contribui la extinderea bolii”.

Noi ne-am supărat iniţial pe DSVSA!

Cum ne-am gândit că, aşa cum îl ştim, primarul Valentin Bot nu ar glumi cu astfel de situaţii grave şi nu ar invoca un pericol iminent inexistent doar pentru a se răzbuna pe cei care nu-l susţin, ne-am îndreptat urgent spre Direcţia Sanitar Veterinară, aproape supăraţi pe directorul de aici că nu ne-a informat că stăm iarăși rău cu pesta şi că au apărut noi focare pe undeva prin judeţ, pe care a omis să ni le comunice.

Am fost surprinşi să aflăm de la Viorel Agud, directorul DSVSA, că în privinţa pestei porcine africane situaţia e sub control aşa cum nu a mai fost de mult, că cel mai probabil la finele acestei săptămâni se închid şi ultimele două focare de pestă, cele din Arad şi Pecica, focare în care nu mai există îmbolnăviri de mult, dar care sunt ţinute sub supraveghere de ceva vreme, pentru ca nu cumva boala să recidiveze pe aici.

Restul focarelor de pestă porcină africană au fost închise de multă vreme. Ba chiar, de mai bine de o lună, în zonele în care s-au luat cele mai radicale decizii, uciderea tuturor porcilor din gospodării, banii pe despăgubiri au ajuns deja la oameni. Ba, mai mult, aici, adică la Nădab și Cintei, vor fi aduși porci santinelă, porci care vor fi ținuți în zonă pentru a vedea dacă mai există virus ori ba, după care oamenii vor putea să-și populeze gospodăriile cu porci. Popularea fermelor de aici cu porci este, în fapt, singura interdicţie în privinţa pestei porcine în județ!

Împotriva iubitorilor de natură?

În atare condiţii, ne e greu să ne imaginăm pe ce baze primarul de Şiria îi va amenda pe arădenii care iubesc sportul şi aleg să se recreeze în pădurile din vecinătatea Cetăţii. Aşa cum ne e greu să credem că o astfel de decizie are, aşa cum ar fi normal, credem noi, suportul Consiliului Local al comunei şi al oamenilor din zonă. Pentru că, dacă e așa, înseamnă că cei de prin Șiria trebuie să fie tare uituci și trebuie să creadă că zona a căpătat notorietate printre iubitorii de natură fără aportul iubitorilor de natură şi că va rămâne cunoscută şi vizitată de aceştia în absenţa acestora! Maşinile vor urca, desigur, la Şiria, aşa cum speră edilul, dar prezenţa lor va avea mai degrabă legătură cu mediul, nu cu turismul. Dar despre toate acestea, vom reveni.

Rămâne acum, în apropierea acestui eveniment nou de la Şiria, de văzut ce înseamnă exact competiţii sportive de agrement, care ar fi cuantumul amenzilor pe care le riscă cei care se aventurează în pădure şi ce alte concescinţe legale vor avea de suferit. Dar și despre acestea, într-un alt material. Acum a fost vorba despre pesta porcină.

Anunţul primarului, sus la Ferdeu foto. A.B.