Primarul Călin Bibarț, despre rectificare: „Dacă ne-au încărcat cu cheltuieli sociale, să ne asigure și finanțarea!”

„În fiecare an pierdem milioane de euro ca urmare a măsurilor Guvernului”. Este mesajul tranșant transmis de primarul Aradului, Călin Bibarț, ca urmare a proiectului privind rectificarea bugetară națională.

„Nu avem cum să fim mulțumiți din moment ce pierdem în fiecare an ca urmare a măsurilor Guvernului circa 15 milioane de euro. Deci în doi ani de zile am pierdut 30 de milioane de euro și ni se întorc zero lei, zero barat. Aradul, alături de alte orașe mari, suntem principali contributori la bugetul central. Nu suntem mulțumiți, deloc, nici anul trecut, nici anul acesta. Ei sunt într-o situație financiară proastă, în care acest Guvern a ajuns datorită incapacității sale de a conduce o țară. Sunt măsuri luate pe picior, măsuri fiscale schimbate de la o zi la alta și neseriozitate în abordarea discuțiilor. Nu noi ne-am adus în situația aceasta, ei ne-au adus. Au transferat către autoritățile locale cheltuieli fără sursă bugetară”, a afirmat Călin Bibarț, citat de Mediafax.

Primarul Aradului a mai precizat și că la această rectificare bugetară ar fi fost normal ca orașul să primească măcar banii pierduți în ultimii doi ani. „Nu avem pretenția, deși ar fi normal la cât contribuie Aradul la bugetul central, dar cel puțin pierderile bugetare luate ca urmare a măsurilor fiscale luate de Guvern să ne fie compensate. Sunt aproape 15 milioane de euro anul trecut și 15 milioane de euro anul acesta, acești bani să ni se dea înapoi. Și dacă ne-au încărcat cu cheltuieli sociale, să ne asigure și finanțarea. La fel ca fiecare primărie, încercăm să ne ținem în frâu cheltuielile, dar problema este că ne afectează investițiile, capacitatea de a derula investițiile”, a mai spus Călin Bibarț.

Situație similară la Reșița

Și primarul Reșiței, Ioan Popa (PNL), este nemulțumit de proiectul de rectificare bugetară, având în vedere că orașul are datorii de patru milioane de lei la furnizori și va primi doar un milion și ceva de lei. „Știu că primim un milion și ceva de lei la rectificare. Noi suntem într-un derapaj masiv, avem undeva la vreo patru milioane de lei datorii la furnizori. Evident că ne bucurăm că primim ceva, dar asta nu rezolvă problema de distribuție a impozitului pe venit, asta este problema noastră. Impozitul pe venit a scăzut de la 16 la zece la sută și noi am pierdut o parte din bani, pe care nu-i vom recupera prin aceste rectificări bugetare”, a afirmat primarul Reșiței.

Ce se propune la rectificare?

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de rectificare a bugetului, cheltuielile bugetului general consolidat majorându-se cu suma de 3.959,4 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash menținându-se la nivelul de 2,76% din PIB, cât s-a stabilit inițial. Au pierdut bani ministerele Educației Naționale, Fondurilor Europene, Cercetării și Inovării, Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Economiei, Apelor, Pădurilor și Mediului, Transporturilor, la care se adaugă Secretariatul General al Guvernului.