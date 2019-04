Primarul care schimbă comuna: Irina Onescu a transformat Petrișul

„Centrul Petrișului s-a transformat radical Împreună cu colegii din primărie am reamenajat peisagistic zona, am pavat trotuarul pietonal, am extins spațiul verde și am renovat fațada și interiorul căminului cultural. Sunt atât de mândră de colegii mei din primărie, dar mai ales le sunt recunoscătoare că sunt mereu alături de mine și de ideile mele trăznite! Vă mulțumesc din suflet, dragii mei!”, a transmis Irina Onescu.

Primarul a admis că „mai avem de lucru, însă mă bucur că de Paște toți fiii satului care se întorc acasă de peste mări și țări vor găsi o comună un pic mai modernă, mult mai curată și foarte nerăbdătoare să îi revadă!”

Valoarea investițiilor nu a fost mare, modernizarea căminului cultural – interior și exterior, precum și amenajarea de grupuri sanitare, pavarea trotuarului și extinderea spațiului verde, costând în jur de 8 mii de euro. „Nu mult, că noi nu prea avem bani așa că îi chibzuim destul de serios, dar ceea ce am realizat este o mândrie pentru fiecare dintre cei care locuiesc aici”, a conchis primarul.