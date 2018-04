Primarul din Vladimirescu, revoltat pe situaţia gunoiului din localitate!

„Cum să nu te enervezi, când vezi că oamenii comunității tale, care întotdeauna au fost mândri de aspectul îngrijit, frumos și curat, al străzilor, privesc cu stupoare la gunoiul care s-a adunat și nu vine nimeni să-l ridice? Cum să nu fii furios, când oamenii vin și te întreabă <Domnule primar, ce se întâmplă, că așa ceva nu am mai pomenit în Vladimirescu în anii de când sunteți primar?>. Credeți că ei se mulțumesc să le spun că Primăria Vladimirescu nu are nicio vină? Sigur că nu se mulțumesc!”.

Primarul e convins că locuitorii comunei vor da vina pe el deşi de vină, potrivit edilului, e „evident RETIM, care s-a înhămat la o treabă pe care nu este capabil să o facă, și-a luat, cum se spune, o pălărie mult prea mare. Eu îi întreb de ce nu fac, ei spun că nu pot, că nu au capacitatea necesară pentru așa ceva”.

Ioan Crişan susţine că a insistat să afle de la noua firmă de salubrizare care este problema şi de ce nu se adună gunoiul de pe străzi iar răspunsul primit ar fi fost următorul: „Concret, reprezentantul lor, dl. Florian Sănătescu, responsabil de zona I, în care suntem noi, mi-a explicat că mașinile lui sunt urmărite și planificate prin GPS, iar acestea adună exact atâta gunoi cât le permite timpul alocat pentru localitatea respectivă! Localitățile Șiria, Cicir și Vladimirescu, sunt programate în aceeași zi. Pentru Vladimirescu, au, marți, doar 5 ore, în condițiile în care vechiul prestator avea 3 zile pe săptămână!”.

Primarul din Vladimirescu mai spune că firma nu ar trebui să se plângă cu nu au contractele semnate cu oamenii din comună „din moment ce li se cere să meargă la Arad, pe strada Pădurii, să le semneze! Și-au făcut cruce oamenii când au auzit și m-au întrebat de ce nu este ca și până acum, să le semneze aici, nu să piardă timp și bani ca să meargă la Arad să ceară să se adune gunoiul din Vladimirescu. Ce să le spun oamenilor? Le-am spus că eu le-am asigurat spațiu și tot ce e necesar să vină un reprezentant al lor să încheie contractele. Mi-a răspuns dl Sănătescu că nu are angajați! De ce nu au? Chiar mă gândesc să le prezint o listă cu cei care primesc ajutor social, să aleagă ei unul dintre aceștia, să-l angajeze ca să facă contracte!”.

Firca edilului e cu atât mai mare cu cât vin zilele libere: „Mă gândesc cu groază că vine 1Mai, iar gunoiul care se va aduna la pădure va fi colectat, cel mai probabil, pe 23 August!”, încheie, cu năduf, primarul.

În tot acest timp, reprezentanţii RETIM susţin că au decis să-şi reorganizeze activitatea încă din a doua zi de operare, în condiţiile în care volumul de muncă este mai mare decât cel anticipat. Iar una dintre măsurile principale, spun mai marii RETIM, ar fi suplimentarea utilajelor care adună gunoiul în zona 1, zonă în care a fost inclusă şi Primăria Vladimirescu.